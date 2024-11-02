香港仔街市檔主因公開競投收恐嚇 兩魚檔遭淋紅油 警拘51歲黑漢

香港仔街市兩間海鮮檔昨日（1日）被人淋紅油，檔主指曾收到電話恐嚇。西區警區反三合會行動組接手調查，相信事件與檔口競投有關，於同日以「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」拘捕一名51歲有黑社會背景的男子，相信他為案件主腦，警方正追緝其他涉案人士。

警方正追緝其他涉案人士 西區警區刑事部署理總督察林景年表示，警方昨日接報香港仔街市有兩個魚檔被人淋潑紅油。案中受害人是其中一個魚檔檔主，今年9月，街市其中一個空置魚檔開放給公眾人士競投，受害人希望擴充業務，所以申請競投。其後，他先後被兩名男子刑事恐嚇，要求不要競投相關檔口，否則就會向其魚檔淋紅油，受害人當時並未報案，並最終成功於10月初競投該空置檔口並且營業。直至昨日，事主開檔時發現他所經營的兩個魚檔均被人淋紅油，懷疑與競投檔口事件有關，遂即報案求助。