香港仔魚市場快艇走私活龍蝦花膠到內地　海關檢1100萬元貨物

節日長假前，內地對貴假食材需求上升，有人趁機走私龍蝦和花膠，昨日（14日）被海關偵破。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任張業泰和港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察林達科今日下午交代案情表示，兩部門昨日（14日）晚上9時半，在香港仔一帶進行反走私行動，海關留意到數名男子在香港仔魚市場海旁裝貨區附近徘徊，當時岸邊有大批貨物，之後一艘沒有著航行燈的快艇駛至，數名男子將貨物搬上快艇，海關人員見時機成熟便採取行動。惟數名男子見狀，隨即跳上快艇往香港南部水域逃去。