香港仔魚市場快艇走私活龍蝦花膠到內地　海關檢1100萬元貨物

節日長假前，內地對貴假食材需求上升，有人趁機走私龍蝦和花膠，昨日（14日）被海關偵破。
海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任張業泰和港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察林達科今日下午交代案情表示，兩部門昨日（14日）晚上9時半，在香港仔一帶進行反走私行動，海關留意到數名男子在香港仔魚市場海旁裝貨區附近徘徊，當時岸邊有大批貨物，之後一艘沒有著航行燈的快艇駛至，數名男子將貨物搬上快艇，海關人員見時機成熟便採取行動。惟數名男子見狀，隨即跳上快艇往香港南部水域逃去。
海關斥走私快艇嚴重危害海上航行安全
海關已預先埋伏的高速截擊艇立即駛開船追截，走私快艇在沒有著航行燈的情況下，在南丫島下尾灣對開以時速超過45海里駛向南邊水界，嚴重危害海上航行的安全，經過一輪追截，走私快艇最終穿越南邊水界，離開香港水域。行動中，海關檢獲1,600隻活龍蝦、一批貴價食材和電子產品，市值估計約1,100萬元，案件仍在調查中，當中暫時未有人被捕。
不法分子不時轉換走私模式
張越泰指，海關留意到不法分子不時轉換走私模式、時間和地點。今次案件中，海關留意到不法份子將走私時間提前，趁漁市場還有零星運作的時候作掩飾，以為可以魚目混珠，逃避海關的偵查，他重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列艙單貨物一經定罪，最高可被罰款港幣200萬元及監禁7年。海關提醒市民如發現任何走私行為可以致電海關24小時熱線2545-6182 或透過舉報專案專屬電郵帳戶[email protected] 舉報。