香港仔魚類批發市場有批發商疑合謀定價，競委會與多個部門採聯合行動。

香港仔魚類批發市場有批發商在訂定海鮮批發價時，涉嫌合謀定價，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。競爭事務委員會在今天清晨，聯同香港警務處、漁農自然護理署、食物環境衞生署、香港消防處、入境事務處及海事處，於香港仔魚類批發市場採取聯合行動。競委會於行動中搜集與個案相關的資料，包括以問卷方式，向超過30間魚類批發商的從業員了解情況。

保密資料提供者身份

競委會將會根據《條例》及該會的《調查指引》，將收到的所有機密資料保密，包括資料提供者的身分。競委會同時亦接受由匿名人士所提供的資料。涉及反競爭行為的個案除了違反《條例》外，有時亦會涉及觸犯其他法例的元素，例如不同的刑事罪行。競委會將繼續與其他執法部門緊密合作、協調配合，以確保有效打擊這些違法行為。由於相關個案仍在跟進當中，競委會現階段不會就相關行動作進一步評論。