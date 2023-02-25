香港傳媒考察深圳河套區 深圳發改委副主任：勢成深港半小時科研圈

香港傳媒高層代表大灣區參訪團，今日（25日）展開最後一天的行程，早上到河套深港協同創新中心考察。陪行的深圳發改委副主任王浚表示，今年將按照省委、省政府和市委、市政府，關於高質量發展的決策部署，加快推進河套深港科技創新合作區的建設，推動河套合作區發展規劃盡快出台，並會引進20家重點企業研發中心，以及10家以上的港澳科研機構，努力打造粵港澳大灣區國際科創中心的一個重要節點，及深港科技合作的新標竿。

深圳發改委副主任：河套區勢成深港半小時科研圈

王浚稱，合作區區域優勢十分明顯，跨境合作的條件亦具獨特優勢，深圳園區總佔地是3.02平方公里，與港方園區只有一河之隔，形容是跨境接壤，目前深圳園區交通基礎有很好的條件，包括已有4條地鐵線通車，亦正在興建另外兩條地鐵，未來將規劃4條城際鐵路。他相信通過這些設施，可將和香港科技園及深圳的光明科學城，形成一個半小時的「科研圈」，亦會與廣州、東莞、惠州，這些優勢產業資源積聚的城市，形成一小時的「產業圈」，認為這個區具備粵港澳大灣區的優勢產業資源，亦匯聚全球高端科技創新資源的要素，擁有聯動國際、國內市場的獨特優勢。