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2023-02-25 14:00:46

香港傳媒考察深圳河套區 深圳發改委副主任：勢成深港半小時科研圈

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香港傳媒考察深圳河套區 深圳發改委副主任：勢成深港半小時科研圈

香港傳媒考察深圳河套區 深圳發改委副主任：勢成深港半小時科研圈

香港傳媒高層代表大灣區參訪團，今日（25日）展開最後一天的行程，早上到河套深港協同創新中心考察。陪行的深圳發改委副主任王浚表示，今年將按照省委、省政府和市委、市政府，關於高質量發展的決策部署，加快推進河套深港科技創新合作區的建設，推動河套合作區發展規劃盡快出台，並會引進20家重點企業研發中心，以及10家以上的港澳科研機構，努力打造粵港澳大灣區國際科創中心的一個重要節點，及深港科技合作的新標竿。

深圳發改委副主任：河套區勢成深港半小時科研圈

王浚稱，合作區區域優勢十分明顯，跨境合作的條件亦具獨特優勢，深圳園區總佔地是3.02平方公里，與港方園區只有一河之隔，形容是跨境接壤，目前深圳園區交通基礎有很好的條件，包括已有4條地鐵線通車，亦正在興建另外兩條地鐵，未來將規劃4條城際鐵路。他相信通過這些設施，可將和香港科技園及深圳的光明科學城，形成一個半小時的「科研圈」，亦會與廣州、東莞、惠州，這些優勢產業資源積聚的城市，形成一小時的「產業圈」，認為這個區具備粵港澳大灣區的優勢產業資源，亦匯聚全球高端科技創新資源的要素，擁有聯動國際、國內市場的獨特優勢。

深圳發改委副主任黃偉：河套區勢成深港半小時科研圈

深圳發改委副主任黃偉：河套區勢成深港半小時科研圈

本港傳媒高層參訪團於深圳考察新能源汽車企業 本港傳媒高層參訪團於深圳考察新能源汽車企業本港傳媒高層參訪團於深圳考察新能源汽車企業 本港傳媒高層參訪團於深圳考察新能源汽車企業 比亞迪展示安裝了刀片電池的車架

考察團考察新能源汽車企業比亞迪

另外，參訪團早上亦到新能源汽車企業比亞迪考察，工作人員介紹了企業發展歷史、專利研發項目等，並示範以綱針穿過不同的汽車電池的情況，說明現在的「刀片電池」技術穩定。

比亞迪表示，技術研發人員超過4.9萬人，平均每天申請11項專利、取得9項授權專利。全球累計申請2.5萬項專利，其中超過1.5萬項已獲授權專利。

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