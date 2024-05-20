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2024-05-20 19:40:50

香港再出發大聯盟倡設立四大中心 霍啟剛冀當局增場地打造旅客來港必看表演

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為推進國家《十四五規劃綱要》提出支持建設八大中心，香港再出發大聯盟今(20日)發表四大中心發展策略，包括國際貿易、國際航空樞紐、中外文化藝術交流，以及區域知識產權貿易中心。大聯盟召集人、立法會議員霍啟剛指，當局有意打造旅客必看的品牌性表演，建議可在海濱或天橋底設表演場地「場地唔一定係四四方方嘅劇場，可以喺維港可以喺室外都可以，點樣俾到場地去配合做到旅遊產品，我覺得係值得政府同業界一齊去商討。」

建議仿效新加坡成立綜合性數字化平台

大聯盟副秘書長、立法會議員黃英豪表示，根據國際貿易中心調研報告顯示，2023年進出口貿易總額僅得11,311億美元比去年下跌6.7%，認為內地經濟對香港的正面影響小於預期。

設立國際貿易中心上， 黃英豪建議香港可仿效新加坡成立「互聯貿易平台」，港府可設立專責部門，打造本地雲服務平台；構建全球數據服務，建立「數據安全港」；以及圍繞AI發展，建立全球人工智能算力中心等。

他又指，本港可以利用自身協調及管理經驗，整合跨區域供應鏈與產業鏈，成立跨國供應鏈管理中心。又期望香港未來能加入RCEP《區域全面經濟夥伴協定》促進區域經濟融合，惟他指協定需要當中15個主權國家同意，「我聽到𠵱家剩返日本同韓國，喺中央支持下大家都一齊努力。」

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冀放寬航空業輸入勞工計劃要求

大聯盟副秘書長觀塘區議會前主席陳振彬表示在設立國際航空樞紐上，建議設立高層次航空發展專責小組，及放寬航空業輸入勞工計劃要求，廣泛納入知名航空專業培訓學院到專業資格要求指定院校名單，以提高市場競爭力。

至於設立區域知識產權貿易中心，大聯盟副秘書長譚惠珠指出，中國是世界上國際專利申請量最高的國家，在2022年達到162萬宗，但美國知識產權出口額有近1274億美元，中國只有約135億美元，不及美國的11%。她建議發揮香港金融中心和專業服務業優勢，發展生物醫藥知識產權估值和保險等。

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大聯盟總召集人、全國政協副主席梁振英表示，過去一年香港社會全面復常，邁向由治及興，「香港社會喺固本培元嘅同時，要更加積極去探索發展嘅新路徑同新動能，以及為國家及香港作出貢獻。」

大聯盟秘書長譚耀宗提及，將會根據四個調研報告的策略建議，約見特區政府相關部門，希望中央支持相關政策，亦考慮將報告翻譯為英文，向其他國家介紹，下半年將舉辦愛國主義教育話劇，以及拍攝宣傳短片。

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