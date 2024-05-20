香港再出發大聯盟倡設立四大中心 霍啟剛冀當局增場地打造旅客來港必看表演

為推進國家《十四五規劃綱要》提出支持建設八大中心，香港再出發大聯盟今(20日)發表四大中心發展策略，包括國際貿易、國際航空樞紐、中外文化藝術交流，以及區域知識產權貿易中心。大聯盟召集人、立法會議員霍啟剛指，當局有意打造旅客必看的品牌性表演，建議可在海濱或天橋底設表演場地，「場地唔一定係四四方方嘅劇場，可以喺維港可以喺室外都可以，點樣俾到場地去配合做到旅遊產品，我覺得係值得政府同業界一齊去商討。」 建議仿效新加坡 成立綜合性數字化平台 大聯盟副秘書長、立法會議員黃英豪表示，根據國際貿易中心調研報告顯示，2023年進出口貿易總額僅得11,311億美元比去年下跌6.7%，認為內地經濟對香港的正面影響小於預期。

設立國際貿易中心上， 黃英豪建議香港可仿效新加坡成立「互聯貿易平台」，港府可設立專責部門，打造本地雲服務平台；構建全球數據服務，建立「數據安全港」；以及圍繞AI發展，建立全球人工智能算力中心等。 他又指，本港可以利用自身協調及管理經驗，整合跨區域供應鏈與產業鏈，成立跨國供應鏈管理中心。又期望香港未來能加入RCEP《區域全面經濟夥伴協定》促進區域經濟融合，惟他指協定需要當中15個主權國家同意，「我聽到𠵱家剩返日本同韓國，喺中央支持下大家都一齊努力。」

冀放寬航空業輸入勞工計劃要求 大聯盟副秘書長、觀塘區議會前主席陳振彬表示在設立國際航空樞紐上，建議設立高層次航空發展專責小組，及放寬航空業輸入勞工計劃要求，廣泛納入知名航空專業培訓學院到專業資格要求指定院校名單，以提高市場競爭力。 至於設立區域知識產權貿易中心，大聯盟副秘書長譚惠珠指出，中國是世界上國際專利申請量最高的國家，在2022年達到162萬宗，但美國知識產權出口額有近1274億美元，中國只有約135億美元，不及美國的11%。她建議發揮香港金融中心和專業服務業優勢，發展生物醫藥知識產權估值和保險等。