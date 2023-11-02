香港冷知識｜香港第一間超市不是惠康百佳 連卡佛有份創辦？

超級市場，是現代人不可或缺的一站式購物點，由新鮮蔬果、急凍肉類到糧油雜貨都應有盡有。目前單是兩大品牌惠康和百佳，就在香港這片彈丸之地開設了約540間超市。這些連鎖超市及便利店，每個月總共為香港創造約45億的零售銷貨價值，佔全港零售銷售額約14%。 超市這種自助購物的零售方式，其實在1960年代才出現。香港歷史上第一間超級市場，既非惠康，亦非百佳，而是一間叫「大利連」的超市。一起看看它是甚麼「來頭」！

大利連超市 牛奶公司及連卡佛合營 「大利連」超市，英文名叫Dairy Lane，由牛奶公司（Dairy Farm）及連卡佛（Lane Crawford）合作經營，店舖位於中環德輔道中的皇室行、即如今歷山大廈一帶。「大利連」銷售的貨品，包括即製麵包及外國進口貨，價格走中上路線，主要服務外籍顧客。雖然1960年代之前，市面上未有超級市場，但不少由本地商人經營的士多及辦館，早就有洋酒、罐頭等進口貨出售，創辦於1945年的惠康辦館正是其一。 上世紀初物流採購業不及今天發達，洋貨稀有。洋船在香港泊岸時，一些船員會向辦館兜售由外國帶來洋酒及罐頭。由於利錢豐厚，辦館均樂於收購這些進口貨；一些辦館甚至會請外國客戶幫忙介紹洋貨供應商，洽購貨品出售，拓展商機。

牛奶公司收購惠康 超市引入自助購物模式 1964年，牛奶公司分別收購了惠康辦館，以及連卡佛的所持有的大利連股份，在超市業大展拳腳，同時引進美國超市的自助購物模式。從此，顧客毋須依賴店員取貨，可自行於貨架選購貨品，開創超市購物新體驗。超市對民生的另一項重大影響，就是袋裝米的推出。米飯是華人主食，家家必備。在超市出現之前，市民一般會到米舖「糴米」，等候米舖工人把一袋袋米糧送上門。但自從超市在1970年代推出容量較小的袋裝米，到米舖「糴米」的人就買少見少，導致這個傳統行業幾近絕迹。不過，早期的超市由於定價偏高，選址多局限於中上地段，故在1980年代之前，超市發展始終未成氣候。

屈臣氏成立百佳超市 惠康與大利連合併 隨着1972年，老牌英資公司屈臣氏成立的百佳超級市場，在港島南灣開設第一間分店，1980年牛奶公司將「大利連」超市和惠康辦館合併，變成惠康超級市場，兩大外資超市的競爭白熱化，分店愈開愈多，超市才開始走進尋常百姓家。根據政府統計處資料，1976年全港的超市數目還不到100間，20年後數目增長超過10倍，1996年全港超市更突破1,000間；除了外資，華資、中資企業亦加入戰團，分一杯羹。面對連鎖超市網絡日益壯大，甚至掀起價格戰，舊式士多和辦館開始不敵競爭被淘汰。