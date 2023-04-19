香港出版總會推AI電子書轉換平台 冀助香港作品走向世界

「出版3.0—香港智能電子書庫」計劃今起至6月30日進行業界招募，招募的書目類別則包括歷史傳記、商管財經、文學小說、醫療保健及心靈勵志。會方指，出版物需具原創性、文化出版價值、創作理念，以及境外市場發展潛力；若以中國或香港特色為主題，將以說好中國或香港故事為佳。至於獨立作家的作品，會方指稍後亦會開放平台予他們參與。

電子書及有聲書近年逐漸普及，為協助本港出版行業轉型，香港出版總會推出「出版3.0—香港智能電子書庫」計劃，並於今日宣布在計劃下推出「電子書出版轉換平台」，利用人工智能(AI)，將中文書直接翻譯為英文電子書，以及通過文字翻譯語音技術，將文字電子書轉為廣東話、普通話、英語三語有聲書。

至於AI效率有幾高？計劃籌委會執行主席潘志偉表示，若以300多頁的出版物為例，翻譯成英文電子書大約需時30分鐘，發聲書則45分鐘。參與先導計劃的本地作家金鈴亦表示，平台方便好用，猶如「電子經理人」，一條龍解決翻譯和推廣的難題，大大減省翻譯成本及時間。

目標7月書展有1千本作品

公眾與出版商可於本月23日、世界閲讀日在網站進行登記，出版社在計劃登記後，即可免費使用轉換平台，亦有機會參加法蘭克福書展、香港圖書館節等展覽，拓展海外市場。市民登記後亦可對部分電子書試閱版本一睹為快。香港出版總會會長兼「出版3.0」籌委會主席李家駒希望，有關平台能協助業界自行製作高質素電子書，目標在今年7月書展正式向公眾推廣時，有約1,000本電子書。

「出版3.0—香港智能電子書庫」計劃由香港特別行政區政府「創意香港」資助，香港出版總會主辦，並得到香港創新科技處轄下的「物流及供應鏈多元技術研發中心」(LSCM)的技術支援，香港書刊版權授權協會(項目執行機構)為執行機構。