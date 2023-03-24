香港前瞻性科研成果C-POLAR 進駐英國國民保健署 締造高效抗感染環境

即使踏入後疫情時代，如何締造高效抗感染環境一環依然攸關重要。C-POLAR Technologies成功研發專利革命性防護技術，能高效截殺病毒、細菌、霉菌等多種致命病原體，更帶同此香港科研成果進軍國際市場。近日C-POLAR宣布進駐英國國民保健署(NHS)信託基金諾森比亞醫療製造及創新中心，負責製造C-POLARTM專利聚合物，將廣泛應用於現有和未來的產品當中。

公私營合作極具意義 技術將廣泛惠及各界

C-POLAR Technologies強調此為醫療領域上獨一無二的公私營合作，將為政府和科研企業樹立行業新標準；更計劃將一大部份的利潤與NHS分享，作改善英國醫療護理服務用。NHS信託基金諾森比亞醫療創新總監Andrew Edmunds亦表示：「我們與C-POLAR Technologies展開合作夥伴關係，將踏出重大一步，使我們能夠締造更安全的環境，從救護車到醫院病房，全程均保障病人免受病原體感染。」

C-POLARTM 有效截殺高達99.99%病毒、細菌及霉菌

C-POLARTM即「陽極化矩陣」的英文縮寫，技術基於基礎物理學原理，而成分源自100%全天然草本。物料、紡織品及醫療器械應用C-POLARTM聚合物後，其表面電荷能帶有穩定的正極性，在極短接觸時間甚至高速氣流下截殺高達99.99%病毒、細菌、霉菌及多種致命病原體。

C-POLARTM已通過美國、加拿大、捷克及香港17個頂尖學院的嚴謹測試，包括美國哈佛醫學院、美國明尼蘇達大學、加拿大英屬哥倫比亞大學、捷克科學院和香港都會大學等，並於美國、加拿大及香港200多個物業安裝及應用，包括香港會議展覽中心、香港科技園、香港浸會醫院、仲量聯行 (JLL)、香港置地、恒隆地產等。C-POLAR Technologies至今已開發30多種產品，接踵而來的新協議將助技術更廣泛惠及各界，未來潛力無限。