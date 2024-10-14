香港動植物公園8隻猴子同日死亡 今早再有白面僧面猴離世　獸醫：情況罕見料涉傳染病或中毒 (更新)

香港動植物公園昨天有8隻不同種類猴子死亡，將解剖化驗動物屍體了解死因。動植物公園由今日(14日)起暫停開放園內哺乳類動物區，以進行全面消毒及清潔工作。公園內哺乳類動物區範圍已用膠帶圍封，仍見猴子等哺乳類動物在籠內。 再死一隻白面僧面猴 文化體育及旅遊局今日(14日)表示，局長楊潤雄已開緊急跨部門會議，聽取康樂及文化事務署、漁農自然護理署及衞生署報告最新情況，並討論下一步工作。會議上得悉，公園的工作人員於昨日立即加強監察所有動物的情況，並留意到有一隻白面僧面猴及一隻白臀長尾猴活動反應及食慾有異於尋常，已隨即移離原居的籠舍以便加強觀察；然而該白面僧面猴亦於今早離世，園方會繼續觀察剩下的一隻白臀長尾猴的情況。

公園內的哺乳類動物區已於今早起暫時關閉，以便緊密監察動物情況，而事涉的籠舍已完成全面消毒及清潔的工作。目前園內共八十隻動物健康情況正常。為審慎起見，有關員工會穿著合適的保護裝備工作，並會密切留意自身的身體狀況。現時有關人員健康正常。 文體旅局又指，已討論不同的發展情況及處理方案，各相關部門會加快有關解剖及毒理化驗的工作，以期盡早確定事故的原因。

署方將密切監察其他動物狀況 康文署表示，死亡的動物包括1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴，及3隻白面僧面猴，已聯繫漁農自然護理署，並安排動物屍體進行解剖化驗，以了解動物的死因。公園今日起暫停開放園內哺乳類動物區，進行全面消毒及清潔工作，並等待化驗結果。署方會密切監察其他動物狀況。在此期間，公園內其他設施會如常開放。

獸醫：相信感染猴痘機會不大 獸醫黎昌生接受《am730》訪問時指出，多隻不同品種的猴子同日身亡，情況實屬罕見，認同有必要解剖化驗，確實死因仍有待解剖報告。他估計猴子集體死亡可能有涉及幾個因素，包括傳染病、環境或中毒等。他續稱，傳染病的可能性存在，當中包括公眾關心的「猴痘」(monkeypox)，因猴痘會有病徵，故相信機會不大；但較有可能是由老鼠傳播的鉤端螺旋菌，感染後死亡率甚高，但市民毋須過份擔心，因「隔住籠」傳染機會甚低。 至於環境方面，他認為有可能是天氣、食物、水源等，亦可能是生物保安措施有漏洞，有外來人士胡亂投擲食物，也有可能是日常進食的食物及水源，受污染，進食後出現中毒症狀等。黎昌生相信，園方在等候解剖結果期間，亦會作詳細檢視，以研究猴子的生活環境，會否引發集體死亡事件。