香港動植物公園8隻猴子同日死亡　獸醫：情況罕見料涉傳染病或中毒 (更新)

香港動植物公園昨天有8隻不同種類猴子死亡，將解剖化驗動物屍體了解死因。動植物公園由今日起暫停開放園內哺乳類動物區，以進行全面消毒及清潔工作。公園內哺乳類動物區範圍已用膠帶圍封，仍見猴子等哺乳類動物在籠內。

康文署表示，死亡的動物包括1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴，及3隻白面僧面猴，已聯繫漁農自然護理署，並安排動物屍體進行解剖化驗，以了解動物的死因。公園今日起暫停開放園內哺乳類動物區，進行全面消毒及清潔工作，並等待化驗結果。署方會密切監察其他動物狀況。在此期間，公園內其他設施會如常開放。

獸醫：相信感染猴痘機會不大

獸醫黎昌生接受《am730》訪問時指出，多隻不同品種的猴子同日身亡，情況實屬罕見，認同有必要解剖化驗，確實死因仍有待解剖報告。他估計猴子集體死亡可能有涉及幾個因素，包括傳染病、環境或中毒等。他續稱，傳染病的可能性存在，當中包括公眾關心的「猴痘」(monkeypox)，因猴痘會有病徵，故相信機會不大；但較有可能是由老鼠傳播的鉤端螺旋菌，感染後死亡率甚高，但市民毋須過份擔心，因「隔住籠」傳染機會甚低。

至於環境方面，他認為有可能是天氣、食物、水源等，亦可能是生物保安措施有漏洞，有外來人士胡亂投擲食物，也有可能是日常進食的食物及水源，受污染，進食後出現中毒症狀等。黎昌生相信，園方在等候解剖結果期間，亦會作詳細檢視，以研究猴子的生活環境，會否引發集體死亡事件。