香港博物館節 逾百項精彩節目 全城同歡 共慶「博物館慶典年」

由康樂及文化事務署（康文署）主辦的年度盛事「香港博物館節」，今年昂然踏入第11年，將以「博物館慶典年」為主題，康文署於11月開始，在轄下的17間博物館及藝術空間，準備了超過100項精彩節目，與全港市民一同慶祝李鄭屋漢墓發現70周年、香港歷史博物館50周年、香港太空館45周年、香港鐵路博物館40周年、香港文化博物館25周年及香港抗戰及海防博物館1周年。大家要密切留意各活動的舉辦時間，帶同一家大小及三五知己一齊來參與！ 繽 Fun 博物館嘉年華 「香港博物館節2025」於11月1至2日（星期六及日），假香港文化中心露天廣場為大家預備了盛大的開幕慶典「繽Fun博物館嘉年華」！現場不單有巨大化桌遊「棋妙博物館」、「『乒』紛大對戰」、「一人一筆接龍大派對」、「復古街拍照相館」及多個主題打卡點，更有多項體驗如「藍曬氰版體驗工作坊」及1０組舞台表演！全部活動可免費參加，玩遊戲更有機會贏取盲盒禮物，一同投入歡樂嘉年華。 日期︰11月1至2日（星期六及日）

時間︰11:00am-6:00pm

地點︰香港文化中心露天廣場

費用：全免

5 大必玩 / 巨大化項目：

「棋妙博物館」－ 巨型跳住玩桌遊

「乒」紛大對戰 － 別開生面多人同戰乒乓球

「旱地冰球總動員」－ 變種冰球新體驗

「一人一筆接龍大派對」－ 集體創作Muse Fest街頭畫

「復古街拍照相館」－ 即拍即印你的個人專屬復刻報 日期：11月1日及2日（星期六及日）

時間：11:00am-6:00pm

地點：香港文化中心露天廣場A及B區 香港文化中心露天廣場 C 區

社區巡演《十二生肖逐隻捉》 女子舞獅表演 「『躍動香港』全港 社區舞蹈推廣計劃」社區舞蹈巡演

「非遺女子舞獅 · 賞新姿」表演

日期：11月1日（星期六）

時間：12:30pm-1:00pm

表演團體：潤福堂（香港）國術龍獅總會

由女性舞獅隊演出，保留傳統舞獅力量感的同時，亦展現女性在舞獅藝術中的風采。 2025社區文化大使—香港創科演藝教育協會—「『躍動香港』全港社區舞蹈推廣計劃」社區舞蹈巡演

日期：11月1日（星期六）

時間：1:00pm-2:00pm

表演團體：香港創科演藝教育協會

認識不同的舞蹈種類及其文化背景，一同「舞出自我，躍動香港」。 2025社區文化大使—樂樂國樂團「點『指』十二生肖咁簡單」—社區巡演《十二生肖逐隻捉》

日期：11月2日（星期日）

時間：11:45am-12:45pm

表演團體：樂樂國樂團

以中樂傳統樂器的獨特音色，模仿十二生肖的聲效，演奏中國民間傳說，讓觀眾近距離體驗中國文化。

免費派1,000個雪山叉燒菠蘿包 記憶結連：書籍保存與裝訂工作坊 「非遺港式奶茶x黑白®」示範 聯乘本地品牌 推出文創及食品系列 「非遺木偶戲 · 偶遇」表演

免費派1,000個雪山叉燒菠蘿包

美心西餅與香港太空館聯乘推出限量版「雪山叉燒菠蘿包」，包裝融入獨特的太空設計元素。

日期：11月１日及２日（星期六及日）

時間：11:00am-12:30pm

1:00pm-2:30pm

3:00pm-6:00pm

（分3個時段派發）

地點：香港文化中心市集

*每人只限換領一次，數量有限，送完即止 「非遺港式奶茶x黑白®」示範

日期：11月１日及２日（星期六及日）

時間：11:00am-6:00pm (共6節)

表演團體：菲仕蘭食品飲料(香港)有限公司

地點：香港藝術館前方 藝術廣場

*每人只限取籌一次

邀請資深奶茶師傅即場示範撞茶、焗茶、撞奶等沖製奶茶技巧，炮製出濃郁香滑的港式「絲襪奶茶」，讓參加者品嚐香港地道風味。 聯乘本地品牌推出文創及食品系列

與「小城故事」推出「博物館慶典年」系列積木模型，包括粵劇戲棚（香港文化博物館）、51號柴油電動機車（香港鐵路博物館）、誠濟堂國葯行（香港歷史博物館），於各大零售店銷售。 「非遺木偶戲 · 偶遇」表演

日期：11月2日（星期日）

時間：1:00pm-2:00pm

表演團體：飛鵬木偶團

地點：香港文化中心露天廣場C區

將表演不同類型的木偶戲，包括掌中木偶劇〈武松打虎〉、杖頭木偶劇〈豬八戒揹娘子〉和〈木偶變臉〉，亦會介紹掌中木偶操控方法。 記憶結連：書籍保存與裝訂工作坊

日期：11月1日（星期六）

時間：11:00am-12:30pm和2:30pm-4:00pm (兩節活動內容相同)

地點：香港藝術館，B樓，B25室

探索不同形式的書籍裝訂，分享書籍修護小知識和保存方法。齊來創作並裝訂屬於你的剪貼簿，紀念及捕捉每個回憶。 此外，香港太空館亦與美麗華集團聯乘，限時呈獻味遊星際甜點，結合美食藝術與天文科學的感官盛宴，於The Mira Hong Kong餅店COCO有售。 連串精彩節目及體驗攤位，仲可以將「太空館」食落肚，又有奶茶飲，有嘢玩有嘢食。一於投入博物館節的熱鬧氣氛，立即約齊親朋好友，星期六、日去參加這場盛大的Party。 「香港博物館節」期間於各博物館及藝術空間推出五大活動系列，包括「特選節目」、「文化聯乘」、「同樂日」、「展覽及電影」以及「互動體驗」，集合超過100項令人期待的節目。 以下為精選推介：