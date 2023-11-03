香港博物館節2023 逾八十項精采節目　 HONG KONG H.A.S. MUSEUMS 豐富文化體驗　

11月有好節目介紹，每年一度的香港博物館節已隆重登場，並以「香港有歷史•藝術•科學•博物館」為主題，康樂及文化事務署轄下間博物館及文化場地，為大家精心準備了約八十項精采節目，粵港澳三地的博物館夥伴，月也有不少難得的展覽和活動，大家不妨留意節目時間，趁此難得機會到不同地區的博物館盡情探索，體驗多元藝術與文化。

人類今日的異想天開，可能就是明日科學發展的起點。香港博物館節的頭炮活動「異想天開大派對」，於11月4及5日在香港科學館舉行，一連兩日豐富多姿的節目，為大家打開科幻世界的大門，讓想象力爆發!

「科幻．穿越」 ─ 音樂事務處

青年弦樂團及管樂團音樂會

音樂事務處的青年弦樂團及管樂團將獻上兩場盛大的演奏會，帶大家穿越古今時空的音樂科幻之旅，讓大家在音樂中發揮更大的想象力。

日期： 11月4日（星期六）下午1時30分、下午3時30分

樂隊： 香港青年弦樂團、 九龍青年弦樂團及香港青年管樂團

地點： 香港科學館低層廣場

科幻及動畫電影欣賞

與大小朋友一同重溫兩套不同年代的經典科幻電影，分別是1931年的《科學怪人》和2014年的《大英雄聯盟》，藉電影反思人性，同時領略科幻作者的超前創意如何與科學家互相啟發，推動日後科技發展。

科幻電影欣賞 ─《科學怪人》(1931年)

日期：11月4日（星期六）

時間：下午2時30分至3時40分（電影放映）

(入場券於活動當日下午1時開始派發，先到先得)

時間：下午3時40分至4時20分（映後談）

講者：影評人及香港電影評論學會理事陳志華先生

地點：香港科學館演講廳

動畫電影放映 ─《大英雄聯盟》 (2014年)

日期：11月4日（星期六）下午4時45分至6時30分

地點：香港科學館演講廳

(入場券於活動當日下午3時開始派發，先到先得)

*電影為英語對白，配以中英文字幕。

《奇想幻象2.0》數碼化視覺魔術及讀心術表演

魔術大家都有看過，但這個魔術師將帶來結合數碼、心靈、科學與科技元素的魔術表演，讓大家從視覺和心理不同層面感受魔術奇妙之處。

日期：11月5日（星期日）下午3時至4時

表演嘉賓：本地魔術師郝赫先生

地點：香港科學館演講廳

(入場券於活動當日下午2時開始派發，先到先得)

小小博物館KOL︰

「科學發現號 ─ 海陸空之旅」專題講座

一群愛好大自然、對科學世界充滿好奇的小小博物館KOL，將與博物館館長和科學家一同主持「科學發現號 ─ 海陸空之旅」專題講座，發掘日常生活中新奇有趣的科學。

日期：11月5日 （星期日）上午11時至下午6時（共6節）

講者：科學專家、香港科學館及香港太空館館長及小小博物館KOL

地點：香港科學館低層廣場

除以上節目外，香港科學館科學推廣組還預備了「好奇號 ─ 納米世界」迷你展覽車及科普閱讀工作坊，而香港公共圖書館則帶來盛載了約300冊精選書籍的「喜」動圖書館和「讀步經典名著」互動故事裝置，讓大小朋友盡情投入廣闊的知識海洋，同時享受充滿動感的閱讀趣味。其他活動還包括文物修復攤位活動，奇幻打卡區和「科學探索集印章」有獎遊戲等，大家記住同埋屋企人和朋友來參加，一起感受科幻世界的奇妙之處啦!

異想天開大派對

地點：香港科學館

日期：2023年11月4日至5日（星期六及日）

星期六上午11時至晚上7時；星期日上午11時至下午6時

免費參加，部分為收費活動。除特別註明外，活動均以粵語進行。