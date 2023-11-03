香港博物館節2023 逾八十項精采節目　 HONG KONG H.A.S. MUSEUMS 豐富文化體驗　

11月有好節目介紹，每年一度的香港博物館節已隆重登場，並以「香港有歷史•藝術•科學•博物館」為主題，康樂及文化事務署轄下間博物館及文化場地，為大家精心準備了約八十項精采節目，粵港澳三地的博物館夥伴，月也有不少難得的展覽和活動，大家不妨留意節目時間，趁此難得機會到不同地區的博物館盡情探索，體驗多元藝術與文化。
頭炮節目
異想天開大派對 推動科學發展
人類今日的異想天開，可能就是明日科學發展的起點。香港博物館節的頭炮活動「異想天開大派對」，於11月4及5日在香港科學館舉行，一連兩日豐富多姿的節目，為大家打開科幻世界的大門，讓想象力爆發!
「科幻．穿越」 ─ 音樂事務處
青年弦樂團及管樂團音樂會
音樂事務處的青年弦樂團及管樂團將獻上兩場盛大的演奏會，帶大家穿越古今時空的音樂科幻之旅，讓大家在音樂中發揮更大的想象力。
日期： 11月4日（星期六）下午1時30分、下午3時30分
樂隊： 香港青年弦樂團、 九龍青年弦樂團及香港青年管樂團
地點： 香港科學館低層廣場
科幻及動畫電影欣賞
與大小朋友一同重溫兩套不同年代的經典科幻電影，分別是1931年的《科學怪人》和2014年的《大英雄聯盟》，藉電影反思人性，同時領略科幻作者的超前創意如何與科學家互相啟發，推動日後科技發展。
科幻電影欣賞 ─《科學怪人》(1931年)
日期：11月4日（星期六）
時間：下午2時30分至3時40分（電影放映）
(入場券於活動當日下午1時開始派發，先到先得)
時間：下午3時40分至4時20分（映後談）
講者：影評人及香港電影評論學會理事陳志華先生
地點：香港科學館演講廳
動畫電影放映 ─《大英雄聯盟》 (2014年)
日期：11月4日（星期六）下午4時45分至6時30分
地點：香港科學館演講廳
(入場券於活動當日下午3時開始派發，先到先得)
*電影為英語對白，配以中英文字幕。
《奇想幻象2.0》數碼化視覺魔術及讀心術表演
魔術大家都有看過，但這個魔術師將帶來結合數碼、心靈、科學與科技元素的魔術表演，讓大家從視覺和心理不同層面感受魔術奇妙之處。
日期：11月5日（星期日）下午3時至4時
表演嘉賓：本地魔術師郝赫先生
地點：香港科學館演講廳
(入場券於活動當日下午2時開始派發，先到先得)
小小博物館KOL︰
「科學發現號 ─ 海陸空之旅」專題講座
一群愛好大自然、對科學世界充滿好奇的小小博物館KOL，將與博物館館長和科學家一同主持「科學發現號 ─ 海陸空之旅」專題講座，發掘日常生活中新奇有趣的科學。
日期：11月5日 （星期日）上午11時至下午6時（共6節）
講者：科學專家、香港科學館及香港太空館館長及小小博物館KOL
地點：香港科學館低層廣場
除以上節目外，香港科學館科學推廣組還預備了「好奇號 ─ 納米世界」迷你展覽車及科普閱讀工作坊，而香港公共圖書館則帶來盛載了約300冊精選書籍的「喜」動圖書館和「讀步經典名著」互動故事裝置，讓大小朋友盡情投入廣闊的知識海洋，同時享受充滿動感的閱讀趣味。其他活動還包括文物修復攤位活動，奇幻打卡區和「科學探索集印章」有獎遊戲等，大家記住同埋屋企人和朋友來參加，一起感受科幻世界的奇妙之處啦!
異想天開大派對
地點：香港科學館
日期：2023年11月4日至5日（星期六及日）
星期六上午11時至晚上7時；星期日上午11時至下午6時
免費參加，部分為收費活動。除特別註明外，活動均以粵語進行。
博物館開放同樂日 深度遊體驗
每年博物館節期間，多間博物館都會特別舉辦「同樂日」以不同的體驗活動與市民同樂，當中包括香港文化博物館、孫中山紀念館、香港鐵路博物館、油街實現、香港非物質文化遺產中心和葛量洪號滅火輪展覽館，大家立刻搜尋網站節目表，找出自己喜歡的活動，發掘博物館的不同面貌。
買好書揀好禮 限時限量低至四折
備受書迷歡迎的「博物館精選好書 + 精品特賣」，於今年博物館節將再次推出，嚴選近80本博物館好書以優惠折扣發售，範圍涵蓋歷史、藝術、文化、科學及電影，部分書籍更低至四折，並送上多項禮遇，包括買二送一、博物館紀念品，以及限量版博物館節提袋。多款博物館文創精品亦以半價發售，快去指定博物館，將這些好書及精品帶回家。
香港夜繽紛@博物館 加推特備節目
為響應「香港夜繽紛」，香港藝術館、香港科學館及香港太空館即日起至11月26日，逢星期五、六、日及公眾假期，將延長開放時間至晚上10時，更會在星期六晚上7時至9時舉辦特別活動，其中香港藝術館將與香港電影資料館合辦「浪漫光影遊樂園」、香港太空館則會化身成「星空遊樂園」；而香港科學館除安排「科普遊樂園」攤位遊戲，更於11月24日星期五晚上7時30分至9時30分舉行「動物夜派對@ScM」，參加者將化身成為野外探險中的動物，探索一個跨越遠古至現代又多樣化的奇妙動植物世界。
申請博物館通行證 可參加尊享特備節目
如果你是博物館的粉絲，就一定要擁有一張康文署博物館通行證，除了可以無限次參觀康文署轄下博物館的常設及專題展覽外(特定專題展覽除外)，博物館節期間，通行證持有人更可參加專屬特備節目，包括油街實現的「夜悠遊‧遊油夜」、香港海防博物館的「海防之森」虛擬 X 實境解謎之旅，以及香港文化博物館與文物修復辦事處合辦的「館長解碼 ︳館長同你車天車地」講座。
精選展覽
香港賽馬會呈獻系列：
提香與文藝復興威尼斯畫派 ─ 烏菲茲美術館珍藏展
展覽展出共50幅意大利文藝復興時期威尼斯畫派巨匠提香及其同期畫家的經典作品，內容包括肖像畫、聖經及神話故事等，全部首次於香港展出。提香被譽為西方藝術史上最重要的藝術家之一，大家可透過展覽一睹對西方藝術史影響深遠的大師之作。
地點：香港藝術館（尖沙咀梳士巴利道10號）
日期：2023年11月3日至2024年2月28日
入場費：30元（標準票）15元（優惠票）
「迁想無界 ─ 韓秉華藝術與設計展」
展出香港著名設計師及藝術家韓秉華逾百件不同年代的精選作品，包括商業、公共、公益及文化機構等的設計佳作。
地點：香港文化博物館（沙田文林路1號）
日期：2023年11月15日至2024年4月15日（免費入場）
更衣記 ─ 香港電影旗袍戲服秀展覽
展出超過30套電影戲服，其中有多套橫跨不同年代的旗袍，包括李麗華、夏夢、張曼玉、林青霞等曾穿過的旗袍，同時亦會展示相關的電影片段，以加深觀眾對旗袍戲服的了解。
地點：香港電影資料館（香港西灣河鯉景道50號）
日期：2023年11月3日至2024年5月5日（免費入場）