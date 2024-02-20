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2024-02-20 17:30:00

香港去年底人口增3.05萬至750萬　連續兩年錄增長

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香港去年底人口增3.05萬至750萬，連續兩年錄增長。

香港去年底人口增3.05萬至750萬，連續兩年錄增長。

政府統計處周二（20日）發表的數字顯示，2023年年底香港人口的臨時數字為7,503,100人，與2022年年底人口7,472,600人相比，增加3.05萬人，升幅為0.4%，亦是連續兩年錄增長。

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人口上升主要因單程證淨移入

期內，香港出生人數是33,200人，較前年年底的32,500人，稍為回升700人，而死亡人數為54,400人，期內錄得自然減少的人數為21,200人。人口上升主要由於期間錄得51,700名香港居民淨移入，包括40,800名單程證持有人以及10,800名其他香港居民的淨移入。

至於2023年年底的總人口中，常住居民佔7,228,600人，而流動居民佔274,500人。2023年年中人口修訂數字為7,536,100人。常住居民的數字修訂為7,253,200人，流動居民的數字則修訂為282,900人。2022年年中至2023年年中的人口變動率亦修訂為+2.6%。

政府發言人指，香港人口在復常後連續第2年錄得增長。不少在疫情期間留在外地的香港居民，在去年陸續返回香港；而去年下半年仍然錄得相當數量的永久性居民流入，亦有內地及海外人士透過各項計劃陸續移入香港，使2023年年底的人口數字較去年同期有所增加。

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