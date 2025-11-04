香港參與第26屆深圳讀書月系列活動展開 文體旅局連續3年北上推香港文創

為進一步協助香港出版界與深圳同業交流，推廣香港出版物與文創等產品，助力香港出版業挖掘更多發展機遇，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局(文體旅局)連續3年參與由深圳市委宣傳部主辦的「深圳讀書月」。而「香港參與第26屆深圳讀書月」開幕禮昨日(3日)在深圳圓滿舉行，並公布11月期間將會舉辦約30項文化活動，包括「字遊香港 漫步城市」主題展覽暨書展、「悅讀香港 好書巡禮」，以及「大灣區史志研究與文旅融合研討會」等。

文體旅局副局長劉震, JP率領香港出版業界代表出席啓動儀式。劉致辭時表示，香港除參與「深圳讀書月」，也會邀請深圳同業參與「香港全民閱讀日」，攜手推動「書香灣區」。劉期望，在建設粵港澳大灣區的國家戰略引領下，香港能夠繼續發揮「中外文化藝術交流中心」重要定位，以書為媒，以字為橋，推動文化、體育和旅遊協同發展，充分發揮香港中西薈萃的獨特優勢，促進文明互鑑、民心相通。