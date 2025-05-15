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2025-05-15 11:00:00

香港名不副實街名知多少　銅鑼灣山路不在銅鑼灣？｜香港街道故事

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香港名不符實街名知多少　銅鑼灣山路不在銅鑼灣？｜香港街道故事

香港名不符實街名知多少　銅鑼灣山路不在銅鑼灣？｜香港街道故事

如果你平日愛在香港走走逛逛，或會留意到有一些撞名的地方和「名不副實」的街名，好像今次提到的銅鑼灣、銅鑼灣山路。

因為這個「銅鑼灣」並不是我們常去逛街購物的Causeway Bay，而銅鑼灣山路雖有「銅鑼灣」三字，但卻不在銅鑼灣。

文章出處：「當代中國」網站

香港有兩個銅鑼灣，一個在港島，一個在沙田大圍。（網上圖片） 銅鑼灣村因其地形似銅鑼，初時被稱為「銅鑼場」，後來再改為「銅鑼灣」。（網上圖片） 沙田銅鑼灣有一個名為銅鑼灣的山丘，名為銅鑼灣山，而銅鑼灣山路正是位於沙田大圍銅鑼灣山。（網上圖片） 銅鑼灣山路附近有不少豪宅屋苑，例如嘉御山。（網上圖片）

香港有兩個銅鑼灣：一個在港島／一個在新界

有多少人知道香港有兩個銅鑼灣，請舉手！

位於港島、灣仔和天后之間的銅鑼灣（Causeway Bay），是港人以至中外遊客的購物熱點，相信無人不知曉。不過，另一個位於沙田大圍的銅鑼灣（Tung Lo Wan），相比之下，就較少人認識吧。

沙田大圍的銅鑼灣，其實是一條鄉村。銅鑼灣村住有邱、何、陳、李、黃、謝等姓氏的村民，當中以邱姓的最早住在村內，也是人丁最多的。

翻查資料，邱氏族人在清朝道光十五年，即約300年前由廣東惠州來港。他們初來沙田時，在「担杆莆」（現為希爾頓中心附近）定居。

直至19世紀末，港英政府興建九廣鐵路，將位於計劃路軌上的銅鑼灣村進行遷村，村民就在新地點居住。由於該處的地形似銅鑼，因而命名為「銅鑼場」，惟當時的華民政務司認為「場」字不太符合住宅區的名字，遂易名為「銅鑼灣」。

至於銅鑼灣山路（Tung Lo Wan Hill Road），就位於沙田大圍銅鑼灣山，南始松嶺路近大埔公路─大圍段，會經過銅鑼灣村、豪宅屋苑嘉御山等，北見沙田北有蓋配水庫。

以後約朋友去銅鑼灣，記得問清楚是港島還是新界的銅鑼灣。

延伸閱讀：香港街道故事｜北角電氣道曾有大型發電廠？繙譯Power鬧出笑話？

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高士威道的英文譯名為Causeway Road，曾令不少人誤以為是銅鑼灣道。圖為2024年12月在銅鑼灣維多利亞公園舉行的「渣打藝趣嘉年華」，大型巡遊隊伍途徑高士威道。（圖片來源：Getty） 銅鑼灣道的英文譯名是Tung Lo Wan Road。（網上圖片）

傻傻分不清Causeway Road與Tung Lo Wan Road

說到銅鑼灣的趣聞，還有不得不提的高士威道。它究竟何「趣」之有？

考考大家，高士威道的英文譯名是甚麼？對，就是Causeway Road，也因此，不少人會以為Causeway Road就是銅鑼灣道。

其實，銅鑼灣道的英文譯名是Tung Lo Wan Road。

延伸閱讀：香港街道故事｜銅鑼灣鬧市曾有企鵝出巡？糖街有糖廠？東角何來角？

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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