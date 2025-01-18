香港名建築｜解構港珠澳大橋香港旅檢大樓 節能設計在細節

港珠澳橋港旅檢大樓 香港國際機場 折射建築大師友誼 乍看之下，港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓與香港國際機場的建築風格有幾分相似：波浪形屋頂、高樓底設計、引入自然光、主要以玻璃和鋼材建設…… 風格相似，皆因興建港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的理察‧羅傑斯（Richard Rogers），與築建香港國際機場的諾曼‧福斯特（Norman Foster），都是建築界的「高科技」派系代表，二人早年更是合夥人，理念和風格自有相近之處。

「建築界諾貝爾」得主 羅傑斯和福斯特曾為拍檔 1963年，結識於美國耶魯大學的同窗羅傑斯和福斯特連同彼此伴侶，組成建築團隊「Team 4」，一起共事4年，直至1967年福斯特與太太自立門戶，團隊才告解散，各奔前程。而福斯特和羅傑斯亦先後在1999年和2007年，奪得有「建築界諾貝爾」之稱的普立茲克獎，成為當代建築名師。

1977年建成巴黎龐比度中心 成羅傑斯代表作 說到羅傑斯的代表作，不得不提1977年建成的巴黎龐比度藝術中心。整座建築骨架外露，外牆佈滿管線，色彩運用強烈。大膽的設計被當時的巴黎人視為醜陋的「異獸」，甚至有藝術家聲言，寧可把畫作燒掉，也不願看到作品放在龐比度藝術中心。 延伸閱讀：名建築師在香港｜諾曼‧福斯特成名作 滙豐銀行曾是全球最貴建築？

港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓 匠心獨運

這位建築大師為香港打造的港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，同樣匠心獨運。 由羅傑斯的事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）與Aedas建築事務所共同興建的港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，擁有標誌性的波浪形天幕屋頂，與人工島四面環海的自然景致互相融合；天幕採用大型預製組件搭建，既可加快工程進度，亦可減少建築工人高空工作的風險。 此外，旅檢大樓以樹形結構柱支撐，能夠減少室內結構支柱的運用，提升空間感。大樓的主要分為檢疫和出入境檢查區、海關清關區、清關後等候區3部分，3區按序以短橋連接，區域劃分清晰，讓市民能夠方便快捷地出入境過關。 延伸閱讀：名建築師在香港｜貝聿銘設計中銀大廈 暗與滙豐較勁

建築大師羅傑斯2021年逝世 終年88歲