香港名建築｜解構港珠澳大橋香港旅檢大樓　節能設計在細節

港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓 匠心獨運

建築大師羅傑斯2021年逝世 終年88歲

羅傑斯曾經說過:「My passion and great enjoyment for architecture, and the reason the older I get the more I enjoy it, is because I believe we – architects – can effect the quality of life of the people.(我對建築的熱情和享受,以及我隨着年齡增長而愈來愈喜歡它的原因,是因為我相信我們作為建築師,可以影響人們的生活質素。)」

雖然這位建築大師已經在2021年12月與世長辭,終年88歲,但他在世間留下的建築作品,依舊帶給人對美好生活的追求和嚮往。

