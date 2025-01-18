香港名建築｜解構港珠澳大橋香港旅檢大樓　節能設計在細節

自從港珠澳大橋2018年通車，香港往來澳門及珠海的交通更加便捷。配合2023年實施的港車北上計劃，進一步促進粵港兩地交流融合。
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓富有特色，原來出自名師手筆。建築物由奪得過「建築界諾貝爾」、2007年普立茲克獎得主理察‧羅傑斯（Richard Rogers）的事務所參與建設。波浪形的天幕屋頂，明亮寬敞的室內空間，簡潔清晰的通行路線，加快旅檢流程，提升旅客體驗。
文章出處：「當代中國」網站
港珠澳橋港旅檢大樓 香港國際機場 折射建築大師友誼
乍看之下，港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓與香港國際機場的建築風格有幾分相似：波浪形屋頂、高樓底設計、引入自然光、主要以玻璃和鋼材建設……
風格相似，皆因興建港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的理察‧羅傑斯（Richard Rogers），與築建香港國際機場的諾曼‧福斯特（Norman Foster），都是建築界的「高科技」派系代表，二人早年更是合夥人，理念和風格自有相近之處。
「建築界諾貝爾」得主 羅傑斯和福斯特曾為拍檔
1963年，結識於美國耶魯大學的同窗羅傑斯和福斯特連同彼此伴侶，組成建築團隊「Team 4」，一起共事4年，直至1967年福斯特與太太自立門戶，團隊才告解散，各奔前程。而福斯特和羅傑斯亦先後在1999年和2007年，奪得有「建築界諾貝爾」之稱的普立茲克獎，成為當代建築名師。
1977年建成巴黎龐比度中心 成羅傑斯代表作
說到羅傑斯的代表作，不得不提1977年建成的巴黎龐比度藝術中心。整座建築骨架外露，外牆佈滿管線，色彩運用強烈。大膽的設計被當時的巴黎人視為醜陋的「異獸」，甚至有藝術家聲言，寧可把畫作燒掉，也不願看到作品放在龐比度藝術中心。
雖然在興建龐比度藝術中心的過程，羅傑斯飽受批評和爭議，但這座設於舊城區的破格建築，在開幕後一年間卻破天荒接待約700萬名訪客，比起巴黎鐵塔和羅浮宮更受歡迎。時至今日，興建近半世紀的美術館依然是巴黎必到的旅遊地標，亦因而殿定羅傑斯在建築界的地位。
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓 匠心獨運
這位建築大師為香港打造的港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，同樣匠心獨運。
由羅傑斯的事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）與Aedas建築事務所共同興建的港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，擁有標誌性的波浪形天幕屋頂，與人工島四面環海的自然景致互相融合；天幕採用大型預製組件搭建，既可加快工程進度，亦可減少建築工人高空工作的風險。
此外，旅檢大樓以樹形結構柱支撐，能夠減少室內結構支柱的運用，提升空間感。大樓的主要分為檢疫和出入境檢查區、海關清關區、清關後等候區3部分，3區按序以短橋連接，區域劃分清晰，讓市民能夠方便快捷地出入境過關。
高科技派系的建築師不單着重建築結構的美學表現，更致力把高科技產業和技術融入設計，提升建築物的效能。這一點在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓亦能體現。
天窗設計是其中一個例子，羅傑斯的團隊在旅檢大樓的天窗引入自然光，這樣便能減少人工照明。另外大樓亦利用海水作為空調的製冷系統，降低用電量。路政署曾經表示，這項供冷系統每年可為旅檢大樓節省高達350萬度電，相當於可減少2,500公噸二氧化碳排放，省錢又環保。
建築大師羅傑斯2021年逝世 終年88歲
羅傑斯曾經說過：「My passion and great enjoyment for architecture, and the reason the older I get the more I enjoy it, is because I believe we – architects – can effect the quality of life of the people.（我對建築的熱情和享受，以及我隨着年齡增長而愈來愈喜歡它的原因，是因為我相信我們作為建築師，可以影響人們的生活質素。）」
雖然這位建築大師已經在2021年12月與世長辭，終年88歲，但他在世間留下的建築作品，依舊帶給人對美好生活的追求和嚮往。
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