香港品牌｜官方Facebook印尼粉絲留言相似　新聞處：年半前印尼宣傳讚好「自然發生」　

有份推廣香港盛事的「香港品牌」社交媒體表現不佳，其中「香港品牌」Facebook本月截至14日的26個帖文中，有5個讚好數逾100個，其中大量讚好來自印尼用戶，又留言「good（好）」和「good luck（祝好運）」等極似或相同的簡短內容。政府新聞處回覆指，「香港品牌」前年7月曾加強在印尼宣傳，並強調會透過Facebook廣告系統推送帖文，強調讚好和留言數字是「自然發生(organic figures)」。
記者︰曾偉龍
「香港品牌」Facebook本月至14日共發出26個帖文，其中5個讚好數逾100個，其中讚好數字最多的兩個英文帖文分別涉香港馬拉松和香港網球賽季活動，分別約4,500個及約1,800個讚好，但兩個帖文的中文版本分別早英文帖文2分鐘和6分鐘發出，而中英文內容基本一致，分別只有24和5個讚好。
逾百讚好帖文印尼用戶留言相似
查看5個逾百讚好的帖文，均有大量讚好者聲稱來自印尼，並「保持隊形」，留下「good（好）」、「good luck（祝好運）」和「good job（做得好）」等極相似或相同的簡短內容，更有用戶直接為「香港品牌」打氣，留言「good luck, brand hong kong（祝好運，香港品牌）」。
抽查馬拉松和網球賽季兩個英文帖子共逾50個留言者，絕大部分人來源可辨，除2人分別聲稱來自孟加拉和紐約，餘人全部聲稱來自印尼，與部分讚好數少於100的帖文的讚好者，主要來自香港有所不同。
政府新聞處年半前於雅加達宣傳 認推播帖文
政府新聞處回覆指，處方2023年7月在印尼雅加達舉辦巡迴展覽，「香港品牌」在展覽期間透過數碼和社交媒體加強在印尼的宣傳，吸引當地群眾追蹤社交媒體帳號。
對於「香港品牌」有否「買like」，新聞處表示，「香港品牌」會因應帖文的內容、市場和特定群眾等因素，按需要透過社交平台的官方廣告系統推送帖文至更多目標群眾和增加互動，但不會影響有關人士是否瀏覽帖文、按讚或留言，強調所有瀏覽、讚好及留言的數字皆爲「自然發生(organic figures)」，但未有透露所涉費用。
江玉歡指「唔買like」未必好
對於政府社交平台應否付費宣傳帖文，立法會議員江玉歡認為，宣傳策略應交由政府決定，而Facebook帖文的讚好數字和YouTube片段的瀏覽量會影響其他網民觀看的機會，或削弱宣傳效果，「完全唔買like（付費宣傳）亦未必係好方法」。