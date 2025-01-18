香港品牌｜官方Facebook印尼粉絲留言相似　新聞處：年半前印尼宣傳讚好「自然發生」　

香港馬拉松的帖文有最多4,500人讚好（香港品牌Facebook圖片）

逾百讚好帖文印尼用戶留言相似

查看5個逾百讚好的帖文，均有大量讚好者聲稱來自印尼，並「保持隊形」，留下「good（好）」、「good luck（祝好運）」和「good job（做得好）」等極相似或相同的簡短內容，更有用戶直接為「香港品牌」打氣，留言「good luck, brand hong kong（祝好運，香港品牌）」。

抽查馬拉松和網球賽季兩個英文帖子共逾50個留言者，絕大部分人來源可辨，除2人分別聲稱來自孟加拉和紐約，餘人全部聲稱來自印尼，與部分讚好數少於100的帖文的讚好者，主要來自香港有所不同。