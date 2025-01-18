香港品牌｜社交平台宣傳反應差　YouTube 20條片觀看不足40次　江玉歡斥內容雜亂促檢討

「香港品牌」由政府新聞處香港品牌管理組管理，政府新聞處回覆指，「香港品牌」重點推廣香港為「亞洲國際都會」，在不同媒體上載「香港品牌」發布的短片，部分短片不時在大型國際會議和展覽等不同場合播放，故YouTube平台的閱覽數字不反映曾觀看短片的人數；而帖文的閱覽量受市場、受眾、題材等因素影響，故政府沒有就透過社交平台進行的宣傳工作特別訂定工作成效指標。處方續指，現時主要有11人主要管理「香港品牌」社交媒體平台，由於負責人員兼負其他職務，未能分開計算社交媒體平台的營運開支。

江玉歡批內容雜亂需檢討

立法會議員江玉歡向《am730》表示，「香港品牌」社交媒體推出的內容較雜亂，且內容質素不佳，亦沒有中心思想，建議政府評估成效，檢討資源運用，「如果唔多聽眾、觀眾，不如唔好做，唔好為做而做……流量唔得就cut（裁走）」，若分工不清，只會浪費資源，建議由文體旅局統籌推廣香港，盛事活動的宣傳則交由旅發局。

她續指，港府目標做到「數字政府」，但政府網站和社交平台內容不吸引，「版面都唔夠靚，內容沉悶……電視都睇過，唔使click 入嚟」，建議政府應學習製作有趣的社交平台內容，「19萬公務員都冇人識？」但她同意毋須就政府社交媒體設「關鍵績效指標」，因媒體成效在於吸引遊客討論和來港旅遊。

方保僑倡帖文增「流量密碼」促互動

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，「香港品牌」Facebook專頁有18萬關注，但題材很廣泛，不夠集中，管理較平鋪直敘，「就咁倒新聞稿落去（迴響）就差啲」，亦欠缺引起與網民互動的元素，「點解要有小編，就係製造互動，識抽水……令唔係follower（追隨者）都多人睇」，他建議可考慮用人工智能協助在帖文中加入「流量密碼」，並保持每天發布有1至2個帖文。