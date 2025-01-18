香港品牌｜社交平台宣傳反應差　YouTube 20條片觀看不足40次　江玉歡斥內容雜亂促檢討

港府推動盛事旅遊，肩負向外地宣傳香港和盛事重責的「香港品牌」社交平台卻乏人問津。《am730》記者發現，由去年7月1日至本月14日，「香港品牌」YouTube平台發放的36條片段中，20條觀看量不多於40次，有片段發布13日僅錄6次觀看，而Facebook今年26個帖文中，只有5個讚好數逾100。立法會議員江玉歡指，「香港品牌」YouTube等社交平台內容雜亂無章，促政府檢討，「流量唔得就cut（裁走）」。
記者︰曾偉龍
推動盛事需要多渠道宣傳，文化、體育及旅遊局局長羅淑佩上月書面回覆議員時提到，新聞處在「香港品牌」網站設有專頁讓公眾瀏覽盛事資訊，其社交媒體亦會加強對外宣傳推廣盛事。翻查資料，「香港品牌」於2001年及2010年分別推出及修改「飛龍標誌」，推廣香港為「亞洲國際都會」，多年來推出不同宣傳香港運動，並於2014年開設「香港城市品牌」YouTube頻道，2015年和2018年則分別開設Instagram和X（前為Twitter）帳戶。
YouTube近36片平均觀看次數僅60次
《am730》統計自去年7月1日至本月14 日，「香港城市品牌」YouTube頻道（約1,160訂閱）發放的36條片段，主要介紹香港盛事和政府政策，至本月14日當天，平均觀看次數為60次，當中20條不多於40次，而「設計營商周2024峰會精彩回顧」片段發布13天後，仍僅得6次觀看，3條以「邀請全球人才落戶香港」為題的片段發表兩個月後，觀看次數僅得分別22次、30次和37次。而過去1個月最多觀看的是有關桌球名將卓林普加入香港的片段，共有102人次觀看。
有18.3萬追蹤者的「Brand Hong Kong」Facebook本月至14日共發布26個帖文，內容主要介紹和回顧香港盛事，亦有介紹香港政策，當中10個帖文讚好數字不多於10個，並只有5個帖文獲逾100讚好，其中有關香港馬拉松的英文帖文獲最多的約4,500個讚好，該5個帖文均有大量顯示來自印尼的用戶讚好及留言。
X近15帖讚好均不多於3個
至於有近9,000追蹤的「香港品牌」X平台，本月首14日在發表15個帖文，讚好數字均不多於3個，平均讚好數為1.3個；在LinkedIn （約2.7萬追蹤）期間亦發出15個帖文，平均獲讚好64個，主要依賴1月1日獲得363讚好的「新年快樂」帖文，其餘帖文亦有雙位數字讚好；Instagram平台（約2.6萬追蹤）在期間發出12個帖文，平均讚好數為74個。
政府新聞處︰YouTube閱覽數不反映實際觀看人數
「香港品牌」由政府新聞處香港品牌管理組管理，政府新聞處回覆指，「香港品牌」重點推廣香港為「亞洲國際都會」，在不同媒體上載「香港品牌」發布的短片，部分短片不時在大型國際會議和展覽等不同場合播放，故YouTube平台的閱覽數字不反映曾觀看短片的人數；而帖文的閱覽量受市場、受眾、題材等因素影響，故政府沒有就透過社交平台進行的宣傳工作特別訂定工作成效指標。處方續指，現時主要有11人主要管理「香港品牌」社交媒體平台，由於負責人員兼負其他職務，未能分開計算社交媒體平台的營運開支。
江玉歡批內容雜亂需檢討
立法會議員江玉歡向《am730》表示，「香港品牌」社交媒體推出的內容較雜亂，且內容質素不佳，亦沒有中心思想，建議政府評估成效，檢討資源運用，「如果唔多聽眾、觀眾，不如唔好做，唔好為做而做……流量唔得就cut（裁走）」，若分工不清，只會浪費資源，建議由文體旅局統籌推廣香港，盛事活動的宣傳則交由旅發局。
她續指，港府目標做到「數字政府」，但政府網站和社交平台內容不吸引，「版面都唔夠靚，內容沉悶……電視都睇過，唔使click 入嚟」，建議政府應學習製作有趣的社交平台內容，「19萬公務員都冇人識？」但她同意毋須就政府社交媒體設「關鍵績效指標」，因媒體成效在於吸引遊客討論和來港旅遊。
方保僑倡帖文增「流量密碼」促互動
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，「香港品牌」Facebook專頁有18萬關注，但題材很廣泛，不夠集中，管理較平鋪直敘，「就咁倒新聞稿落去（迴響）就差啲」，亦欠缺引起與網民互動的元素，「點解要有小編，就係製造互動，識抽水……令唔係follower（追隨者）都多人睇」，他建議可考慮用人工智能協助在帖文中加入「流量密碼」，並保持每天發布有1至2個帖文。