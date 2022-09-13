香港品質學會研究初創企業營運管理方面略有不足

香港品質學會自2019年開始主辦一項對香港初創企業的質量發展及業務可持續性的研究，並於今日發表報告，指少於一半受訪初創於未來一年有制定具體的營業額及預算計劃，顯示初創企業於營運管理方面略有不足。有受惠初創分享指，在起步之初單是向銀行申請公司戶口已遇上困難，經學會協助下，始發現該初創企業性質易令人聯想炒賣虛擬貨幣等業務而遭銀行拒絕，目前正重新等待批核。

公司戶口是創業重要一環，方便管理資金往來。初創企業Uppen Garden Limited的創辦人楊景輝分享，該初創企業主要以區塊鏈技術建立香港第一個數字知識產權認證系統，保護創作者專利或認證虛擬商品，雖然一直想向銀行申請公司戶口，惟向6間銀行申請均被拒絕，向香港品質學會執行單位香港品質保證局求助後，經評估發現該初創企業可能的潛在問題是「企業性質容易令人聯想炒賣虛擬貨幣」等業務。初創企業負責人明白到問題所在，再向銀行解釋企業性質，正重新等待批核。知悉政府亦有不同計劃為初創企業提供資助，他期望學會將來能制定有關申請指引，協助同道人發展。

香港品質學會歷時3年持續研究向1500間初創企業發放網上問卷，收到149份有效回覆。數據顯示，有超過一半初創企業於未來一年未有制定具體的營業額及預算計劃，顯示初創企業於營運管理方面略有不足，香港品質保證局其後再向當中50間有規模及潛力的初創企業進行深度訪談，為各初創企業進行評估，並提供個人化的企業報告，剖析企業內部問題。整個研究除為企業提供評估及建議外，亦集結本地行業優秀個案及各持分者意見，編寫《初創企業良好管理守則實踐指引》並上載於香港品質學會網站，讓公眾免費查閱。