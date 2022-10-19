香港商用航空中心 4億元擴建動土　中心：「0+3」後查詢預訂上升前景樂觀

私人飛機服務同受疫情打擊，但香港商用航空中心續推展擴建項目，昨舉行動土儀式，中心期望擴建後私人飛機航班班次可翻倍。中心指「0+3」實施後，航班升降次數已有翻倍改善，而本港作為航空樞紐條件優厚，將來三跑全面投入服務，進一步提升私人飛機升降彈性，對本港航空業前景充滿信心。儀式嘉賓之一的機管局主席蘇澤光稱，夢想建立特別大灣區通道，讓區內人士免除雙重出入境程序。

香港商用航空中心總經理馮慧儀透露，疫情前2019年時，中心全年接待私人航班升降約9,000班次，服務旅客逾4萬人次；疫情期間大受打擊，但自港府放寬入境檢疫「0+3」後，加上下月金融高峰會、7人欖球和金融科技周舉行，客戶查詢和預訂也愈來愈多，有信心客戶會把飛機轉回香港停泊。行政及業務拓展總監張美儀相信復常在望，為便利客人，目前中心已改善旅客入境檢疫流程。讓旅客可在中心一站式辦理入境手續和接受入境檢測，毋須返回客運大樓接受檢測，由原本需花逾一小時縮短至5分鐘。她冀盡快全面與國際和內地通關，相信中心擴建後，私人航班升降可翻倍至約2萬次。

蘇澤光︰I have a dream盼大灣區居民免除雙重入境程序

動土儀式邀請多位嘉賓主禮，其中運輸及物流局長林世雄指，雖然過去數年面對前所未有困難，但在中央政府「十四五」規劃支持下，加上三跑、港珠澳大橋基建配套，本港可提供獨特的機場體驗，相信航空業將有強勁反彈。機管局主席蘇澤光表示，疫情必然會受控和退卻，香港一定會復甦，又說「I have a dream」，夢想大灣區設特別通道，免除雙重入境程序，包括可利用人面辨識技術實現，認為方案可在歐盟二十多國中實行，反問一國下的城市之間為何不可。

新鴻基地產發展有限公司主席兼董事總經理郭炳聯以中心股東代表身份出席儀式，他指商用航空以往客戶主要是企業東主、銀行高管等，現時已變得更廣泛，團體包機也更普及，加上大灣區發展和三跑啟用，相信通關後香港將恢復門戶角色，希望重新思考如何滿足新客戶和投資者需求。

香港商用航空中心去年與機管局簽訂4億元擴建項目協議，計劃把目前佔地1.6萬平方米的中心增大50%至2.45萬平方米、商用客運大樓面積將擴大4倍至4,800平方米，並提升海關，出入境檢疫、休息室、貴賓室等設施，預計2025年完成。