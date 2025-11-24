香港單車節周日舉行 報名人數創新高 凌晨1時起分階段封路

香港年度單車盛事「新鴻基地產香港單車節」於本周日(30日)舉行，今屆續有踩上「四隧三橋」的50公里組及踩上「二隧二橋」的32公里組賽事外，亦有免費開放的嘉年華；旅遊發展局表示，今年有超過6千人報名，是歷來最多人參與。當局亦提醒，當日凌晨1時起，新界南、九龍西及尖沙咀多處將分階段實施臨時封路安排。

今年有超過6千人報名，是歷來最多人參與。本屆賽事中各組都會從尖東梳士巴利道出發，住荃灣方向前進，並最終回到位於佐敦道的終點。非競賽組「50公里組」及「32公里組」的賽道與上屆一樣；前者途徑「四隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋、以及昂船洲大橋。至於32公里組就會途徑「二隧二橋」，包括長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋、以及汀九橋。