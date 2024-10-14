香港單車節近6000車手馳騁破紀錄 環法冠軍讚港道路品質完美 主辦方：體現全民運動普及+運動旅遊經濟

一年一度的單車盛事 「2024新鴻基地產香港單車節」昨日上演，除六大單車體驗及競賽項目外，更首辦單車節嘉年華。有參加者稱，活動氣氛較去年好，參加人數明顯增多；主辦單位指單車項目有破紀錄的近6,000人參與，連同嘉年華，預計整個單車節吸引約3.6萬人，認為活動體現全民運動普及化和運動旅遊經濟。另外，四屆環法單車賽冠軍Chris Froome亦獲邀與參加50公里組，一同馳騁「四橋三隧」，他大讚香港道路品質完美，希望日後有香港車手參加環法單車賽。

單車節由旅發局主辦，設「50公里組」、「32公里組」、「家庭單車樂」及「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站)」等六大項目，當中50公里組率先在早上5時15分，於尖沙咀梳士巴利道海濱起步，大批參加者清晨4時左右到場熱身；起步儀式由旅發局主席彭耀佳、總幹事程鼎一，以及新鴻基地產執行董事陳康祺主持。 今年50公里組的路線加入沙田嶺隧道，車手橫跨6區，途經「四隧三橋」和戲曲中心、故宮文化博物館等景點；首批低達終點車手於上午6時33分衝過位於圓方對開的佐敦道天橋的終點。至於去年的「30公里組」路線亦延長至32公里，並新增汀九橋路段，兩途程終點相同，而解散地點為西九文化區。大會又舉辦名人單車遊，多名政商界領袖參加，其中財政司副司長黃偉綸以第8名衝線。



車手：不延長或改變路線 吸引力將下降 車手盧先生今年第5次參加50公里組，他指昨日天氣非常好，隧道內不算太熱，橋上也不算非常大風。對於新添的沙田嶺隧道路段，他指因其延續尖山隧道路段，只感到過隧道後「條路長咗小小……無咩特別感覺」；他認為，雖與朋友一起踩單車非常開心，昂船洲大橋的景色亦值得「課金」，但若路線多年不變，單車節吸引力或逐年下降；又指相對內地、台灣等周邊地區舉辦的單車活動，50公里的路程太短，盼設100至200公里的路線。 13歲、來自內地的郭小朋友過去曾參加國內的長途挑戰賽，從網上得知香港單車節後，在家長陪同下、專程來港參加50公里組項目。他指，騎車期間，天氣、路線、交通管理、安全措施都很好，參加者也很多，氣氛非常熱鬧；又指喜歡有上落坡的昂船洲大橋路段，並希望有100公里路程，惟因香港與家距離太遠，明年再辦也不會再來。



李慧詩：最靚是昂船州大橋 另外，今年獲邀參加50公里組的名人，包括前港隊奧運單車獎牌得主李慧詩、三屆亞運金牌得主黃金寶，及四屆環法單車賽冠軍Chris Froome。李慧詩完成項目後表示，今年以「寓娛樂於練車」的心態參與，讚嘆「最靚是昂船州大橋，平時一直覺得靚，但踩單車有不同感覺 。」她又欣賞大會沒完全封路，某些賽道旁邊設有行人及車輛道，相信可以推廣香港作為運動旅遊之都。 Chris Froome則表示是首次來港參賽，他認為香港的路段和其他地方不同、道路品質完美，且很少可在城市踩單車，故是一次特別經歷。他亦稱，香港年輕自行車手前途光明，希望單車節在未來繼續發展。 新鴻基地產執行董事郭基煇昨完成50公里項目後向傳媒表示，單車節各項目有破紀錄的6,000人參與，是全民運動普及化的一項成就，稱單車節可向旅客及市民展現香港作為運動旅遊之都的魅力，而新地第七次贊助旅發局舉辦單車節，充分貫徹集團「運動行善」的精神。他續指，所有參加者的捐款和「總裁慈善及名人單車遊」項目的60萬元善款，新地均加碼配對並捐予公益金。



嘉年華設市集美食引人流 另外，單車節50公里和32公里組的解散地點改為西九文化區，車手與市民均可免費到西九竹翠公園參加首度舉行的「單車節嘉年華」，嘉年華內有多元化運動體驗、運動市集、親子藝趣活動、本地美食等活動、Chris Froome亦到場與車迷見面。 40多歲的陳先生認為，市民在假日或較遲出門，建議延長活動時間多兩小時至下午約5時，並建議改到尖東的百周年紀念公園舉辦及邀請更多歌手和單車手表演，增加人流。