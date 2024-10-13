香港單車節｜50公里組清晨起步　李慧詩黃金寶等參賽星光熠熠

由旅發局主辦「2024新鴻基地產香港單車節」今日舉行。7個項目當中的「50公里組」，清晨5時15分起步，大批參加者清晨4時左右，陸續到達尖沙咀梳士巴利道的起點排隊。50公里項目率先在早上5時15分出發，途經「四隊三橋」；首批低達終點車手於上午6時33分衝過終點。兩項單車項目有近6,000人報名，連同嘉年華預計有3.6萬人參與單車節。

今早4時半已有不少車手到尖沙咀梳士巴利道熱身準備起步，旅發局主席彭耀佳及總幹事程鼎一，以及新鴻基地產執行董事陳康，在梳士巴利道起點主持起步儀式。今年50公里項目增設沙田嶺隧道路段，途經戲曲中心、香港故宮文化博物館等地標，青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道、尖山隧道及沙田嶺隧道。四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome、奧運獎牌得主李慧詩、三屆亞運金牌得主黃金寶、世錦賽冠軍郭灝霆等都有參賽。有參加者說氣氛較去年好，人數明顯較以往多；亦有參加者說知道今年有新路線，有有參加者就說今日氣溫較去年高，會及時補充水份。首批低達終點車手於上午6時33分衝過終點。而32公里項目則會於7時45分起步。