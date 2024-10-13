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2024-10-13 08:43:00

香港單車節｜50公里組清晨起步　李慧詩黃金寶等參賽星光熠熠

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香港單車節50公里組清晨起步，李慧詩黃金寶等參賽星光熠熠。(吳康琦攝)

香港單車節50公里組清晨起步，李慧詩黃金寶等參賽星光熠熠。(吳康琦攝)

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由旅發局主辦「2024新鴻基地產香港單車節」今日舉行。7個項目當中的「50公里組」，清晨515分起步，大批參加者清晨4時左右，陸續到達尖沙咀梳士巴利道的起點排隊。50公里項目率先在早上515分出發，途經「四隊三橋」；首批低達終點車手於上午633分衝過終點。兩項單車項目有近6,000人報名，連同嘉年華預計有3.6萬人參與單車節。

50公里項目率先在早上5時15分出發，途經「四隊三橋」。(吳康琦攝) 50公里項目率先在早上5時15分出發，途經「四隊三橋」。(吳康琦攝)

今早4時半已有不少車手到尖沙咀梳士巴利道熱身準備起步，旅發局主席彭耀佳及總幹事程鼎一，以及新鴻基地產執行董事陳康，在梳士巴利道起點主持起步儀式。今年50公里項目增設沙田嶺隧道路段，途經戲曲中心、香港故宮文化博物館等地標，青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道、尖山隧道及沙田嶺隧道。四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome、奧運獎牌得主李慧詩、三屆亞運金牌得主黃金寶、世錦賽冠軍郭灝霆等都有參賽。有參加者說氣氛較去年好，人數明顯較以往多；亦有參加者說知道今年有新路線，有有參加者就說今日氣溫較去年高，會及時補充水份。首批低達終點車手於上午633分衝過終點。而32公里項目則會於745分起步。

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旅發局主席彭耀佳及總幹事程鼎一，以及新鴻基地產執行董事陳康，在梳士巴利道起點主持起步儀式。(吳康琦攝) 四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome、奧運獎牌得主李慧詩、世界場地單車錦標賽冠軍郭灝霆、香港東亞運動會男子公路賽金牌得主鄧宏業、前港隊三項鐵人代表李致和、三屆亞運金牌得主黃金寶、世錦賽冠軍郭灝霆等都有參賽。(吳康琦攝) 奧運獎牌得主李慧詩。(吳康琦攝)

旅發局「單車節嘉年華」於西九舉行

另外，今年的解散地點亦改為西九文化區，旅發局首個「單車節嘉年華」亦於西九舉行，集合本地餐飲、單車主題市集、大型打卡點等活動，開放時間由上午630分至下午3時，市民可以與一眾單車節健兒同樂。

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