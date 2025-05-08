香港單車總會主席梁鴻德涉要求運動員造假爭取奧運資格　港協調查指無違反程序

根據本地媒體報道，中國香港單車總會主席梁鴻德於去年巴黎奧運選拔期間，曾提議李思穎放棄個人公路賽資格，讓排名第2的梁穎儀補上，又提議梁穎儀賽前「詐病」退出個人公路賽，將參賽資格交還李思穎。港協暨奧委會回覆傳媒查詢後表示，委員會審視後認為總會在選拔過程中並沒有違反既定機制和程序。 根據《星島日報》今日的報道，收到匿名投訴指控單車總會主席梁鴻德，涉嫌在去年巴黎奧運的香港代表隊選拔賽後，提出香港代表的李思穎放棄比賽資格，讓梁穎儀補上，以滿足國際奧委會需要而獲得全數3個女子單車項目的比賽資格。雖然有關建議最後未有得到同意及實行，但報道指已有多人認為事件有違體育精神，向港協方面作出投訴。根據報道指李思穎在去年6月在女子公路及場地單車獲得最高分，而到7月港隊獲通知再得到多個女子公路計時賽資格，但當中要求需要本身有參賽資格的運動員參賽，故港隊中就只有李思穎獲得參賽資格。

報道指出，李思穎在港隊的會議表示，僅希望參與個人公路賽及場地賽事，並沒有意願出戰公路計時賽，而港隊的教練也不認為她適合參與兩場公路賽。然而梁鴻德為了讓港隊能完全出戰3個項目，提出李思穎讓出個人公路賽資格予梁穎儀，令梁穎儀從而獲得公路計時賽的資格，之後在比賽前梁穎儀再「詐病」退出個人公路賽，令李思穎可繼續出戰個人公路賽，而梁穎儀就僅僅出戰公路計時賽，原則上不影響李思穎的奧運備戰，同時也讓香港隊可以同時出戰3個項目。然而香港單車隊的領隊陳國基拒絕安排，加上有關建議也未能在時間內獲得足夠單車總會的執委支持，故港隊最終放棄名額。 詞匯或者字眼方面問題 港協回應傳媒表示，去年10月接到投訴時已向總會了解，責成總會成立獨立調查委員會跟進。港協上月初接獲總會提交的報告，當中已檢視指控所提供的舉證，審視後認為總會在選拔過程中並沒有違反既定機制和程序。港協暨奧委會副會長、香港單車聯會名譽會長胡曉明，為獨立調查委員會成員之一，他表示委員會只審視過程中是否涉及到不按程序、越權等，最終沒有發現不妥當的成份。他又指，「詐病」在單車界屬於不成文習慣，認為總會希望更多運動員參賽的出發點無錯，可能是詞匯或者字眼方面問題，至於詐病是否涉及欺騙成份則屬不成文習慣。

霍啟剛：總會應重新審視證據及向公眾交代 立法會議員霍啟剛在回應《體路》中就指，事件出發點是有關總會人士希望爭取全部3個奧運名額，只是事件涉及體育誠信問題。他指雖然最後沒有執行，亦沒有對運動員造成影響，但他認為從媒體的報道中，調查報告或未能全面交代事件。他指體育界體育界十分重視總會的管治誠信，認為總會應重新審視證據及向公眾交代。文化體育及旅遊局表示，已要求港協暨奧委會向總會跟進，又重申局方非常重視體育總會的有效管治。港協暨奧委會去年發布《機構管治守則》，當中提出一系列建議和優化措施。局方期望體育總會的運動員選拔制度是公平，透明及具公信力。