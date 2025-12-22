香港四度主辦IRSC 彰顯全球鐵路安全領域領導地位

行政長官李家超在開幕儀式致辭中表示，鐵路是促進聯通、提供韌性和推動發展的強大引擎。

第三十五屆國際鐵路安全理事會（IRSC 2025）年度會議今年11月圓滿結束。作為全球鐵路安全領域最具影響力的國際平台之一，本屆會議吸引了來自近30個國家和地區的300多位鐵路業界代表參與，共同探討鐵路安全的未來及其對全球基建和經濟發展的影響。會議期間共舉行50場主題演講及4個內地及香港的技術考察，當中參與者超過100人。

香港是理事會成員國及地區中，首個四度舉辦年度會議的城市，反映理事會對中國內地及香港在鐵路發展、安全水平及卓越營運表現的認可。同時，香港亦展現其「超級聯繫人」的角色，積極促進國際合作、推動創新技術，為鐵路行業的進步注入全新動力。

鐵路：促進聯通與發展的強大引擎

行政長官李家超在開幕儀式致辭中表示，鐵路是促進聯通、提供韌性和推動發展的強大引擎。他有信心，透過將安全放在首位、擁抱創新和深化合作，鐵路行業將持續改善市民生活，連繫世界各國與社區。他亦表示，香港會與內地及全球夥伴攜手推進鐵路發展。

隨着廣深港高鐵在2018年開通營運，香港與內地之間的跨境鐵路服務進入新時代，如今香港已與全長超過48,000公里的內地高鐵網絡實現無縫對接，從香港西九龍站出發，可直達96個目的地，為出行、貿易和經濟的融合創造機會，鞏固本港作為區域物流和交通樞紐地位。