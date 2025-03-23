香港國際七人欖球賽｜七欖球迷村提早關閉減影響鄰近地區　啟德主場館禁帶物品一文睇清

香港國際七人欖球賽本周五至日在啟德體育園主場館舉行，今屆賽事將首次設有佔地7,800平方呎的七欖球迷村，原定在每日比賽開始至晚上11時開放，不過中國香港欖球總會宣布為盡量減少對鄰近地區的影響，宣布球迷村會提早至周五、六的晚上10時半，以及周日晚上7時。

主場館酒吧周日晚上8時半關閉

啟德主場館內的The Champion運動酒吧，周五、六會在晚上11時關閉，周日則於晚上8時半關閉。今屆賽事新增的七欖球迷村，提供多個餐飲攤位和兒童專區等，共有15支本地樂隊和6位DJ於球迷村舞台演出，所處位置由啟德體育園東面的多用途活動區域改建而成。

為慶祝香港國際七人欖球賽首次在啟德主場館舉行，國泰航空計劃安排一架A350客機飛越維多利亞港和啟德主場館鄰近的上空，最終詳情待定。不過，欖總指由於賽程及節目時間安排限制，原定周五晚上的主場館樂隊RubberBand現場音樂表演將取消。

七欖已售出逾九成門票

另外，主辦單位指開賽前已售出逾九成門票，包括近4.3萬張3日套票，而所有賽事企業接待套房及企業包廂都已經售罄，預計一連3日比賽將有13.8萬名觀眾入場，而今屆賽事每日可容納約47,000人。欖總又公布，所有觀眾在進入活動場地前必須接受安全檢查，而啟德主場館不得攜帶以下物品及進行以下活動：

禁止在指定吸煙區以外吸煙或點燃香煙、雪茄、煙斗、明火或電子煙。 除嬰兒食品、藥物以及啟德體育園有限公司經營或授權的食品和飲品外，禁止攜帶外來食品和飲料。 以下物品禁止攜帶入場(部分)： ​​​