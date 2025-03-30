香港國際七人欖球賽｜園區食肆銷情不似預期　九龍城餐廳小量受惠

一連三日於啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽今晚約7時結束，有觀眾表示完場後會留在園區內用膳，有市民則指雖然對新商場感興趣，但並沒有留在在園內或附近區內用膳的打算。園區內主場館旁有食肆指出小食營業額約增加20至30%，願意留在餐廳內用餐人士則未見增長；有食肆則表示銷情不似預期，或因配合人流疏散政策，市民一般不會選擇留在園內用膳。九龍城不少食肆皆指出雖然人流有所增加，卻大概只有約1%，營業額整體而言與平常無異。

Gomez一家為看七欖賽事到場，表示在看完比賽後有到附近的啟德零售館食肆內用膳，零售館內價錢不一，有貴的也有便宜的，整體銷費與用膳體驗良好，可以根據市民的需求選擇。同為觀眾的Jane和Kama表示賽事當日不會留在區內用膳，也不會到附近區內幫襯，但對新商場感興趣，會擇日再到體育園觀摩。帶同愛貓在啟德散步的邱小姐與余先生則表示受七欖賽事影響，有感人流變多，但平時會帶同寵物一同散步的則較往日少，但整體不覺賽事對區內居民造成太大影響，又指平時會到Airside用膳，較少留在園區內。

位於主場館附近的餐廳員工馬先生指出，受賽事帶挈，店舖銷情增加約20%至30%。餐廳分別有經營小食外賣和餐廳堂食，也指，小食的銷情增加，惟在餐廳內用膳人數則未見顯注增長。 零售館內有食肆職員更形容銷情不似預期，認為雖然園內不斷有人流經過，惟或因為須配合人流疏散及封路的政策，觀眾一般不會選擇留在園區內用膳，加上園區不設私家車上落客服務，附近停車場亦因應活動暫停開放，或減少了家庭客留在園內光顧意欲，影響生意額。

九龍城食肆附近晚上陸續現散埸人士 體育園距離九龍城約20分鐘步程，區內不少食肆均表示近三日營業額與平常無異。有泰國餐廳表示，99.99%是熟客，未見有外國人新朋友。有食肆則表示因應賽事人流有所增加，營業額亦有輕微增強，但亦只有約1%。