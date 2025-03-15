香港國際七人欖球賽｜旅遊及零售業界期望帶動消費及生意

本月底舉行的香港國際七人欖球賽首次移師至啟德體育園主場館，旅遊及零售業界均期望帶動消費及旅遊業。旅遊界議員姚柏良表示，門票銷售理想，但啟德體育園的周邊經濟生態圈仍有待觀察及磨合。

姚柏良在一個電台表示，七欖是本港的品牌盛事，受到國際矚目，有不少「回頭熟客」，他留意不少旅客仍是預訂港島區的酒店，未有明顯轉移至九龍區，相信他們對新場地未必太熟悉，採取觀望態度。對於早前世界桌球大師賽發生要求觀眾在比賽結束前離場的不愉快事件，姚柏良表示，不希望這種事發生，也不應該發生，有關方面應全面檢視包括整體制度、管理流程、場地及牌照等問題，希望可以順利推動盛事活動。