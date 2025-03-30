香港國際七人欖球賽｜最後一日賽事寒風無阻球迷　羅淑佩：觀眾未必「熟路」去美食海灣

香港國際七人欖球賽｜最後一日賽事 寒風無阻球迷熱情 羅淑佩：觀眾未必「熟路」去美食海灣 (林俊源攝)

香港國際七人欖球賽今日(30日)煞科，續有大批球迷入場，寒冷天氣警告仍無阻他們散發熱情，為自己心儀球隊打氣。其中有家長希望帶小朋友欣賞啟德體育園和欖球賽，稱活動和進場安排整體不錯。 七欖最後一天接連精彩節目，下午約2時，啟德主場館內已經人頭湧湧，逼滿了來看比賽的市民及遊客，多間餐飲食肆亦有輪候人龍。大會表示，想要全方位體驗這些精彩賽事和驚艷的表演，除了人氣火爆的2樓，5樓同樣是個理想觀賞地點。 今日賽事引來不少人到場支持心儀球隊，部分人更「扮鬼扮馬」。馮女士與兩女兒一起看欖球賽，馮女士指，今次是她們一家人第一次睇七人欖球賽，她希望能帶小朋友看看新起的啟德體育園，並睇下欖球賽，感受現場氣氛。她又提到，有去欖球村，玩攤位遊戲；因為帶住小朋友，有欖球村攤位的話，啲小朋友唔洗淨係坐在看台，可以去玩遊戲，更有投入感，會開心啲。

至於安排方面，馮女士覺得整體不錯，「因為較遲入場，所以無咩點排隊，洗手間亦算乾淨」；雖然天氣比較凍，但感覺場館裡面比外面熱。馮女士的兩位女兒亦表示，覺得裏面好熱鬧，「見到好多外國人打氣，仲會喺入球時歡呼」，感到好開心。 鍾先生和鄧小姐亦希望來看啟德新場怎麼樣，因為之後可能會在呢度睇演唱會，「感受下個feel係點」。鄧小姐指活動氣氛熱鬧，整體感受好，至於洗手間等設施就有指示，不難搵，設備新、乾淨；今日雖有雨粉，但無阻興致。

美國旅客：主場與別不同 來自美國的Adi則覺得香港是七人欖球賽的主場，與別不同，氣氛更生動，亦可以見到來自世界各地的球迷，對她而言是好的體驗。Adi又指，比賽所有安排都做得好，也好很喜歡新場館，裏面指示清晰、設備完善。此外，雖然天氣比較凍，但裏面有暖氣，所以在裏面看球賽都好溫暖。 羅淑佩：觀眾未必「熟路」去美食海灣 另外，文化體育及旅遊局長羅淑佩下午約2時再度到啟德體育園主場館視察。她表示已要求加強食品供應，亦進一步宣傳主場館5樓同樣有食物售賣，暫時所見排隊情況有改善。她高興南看台傳統真真正正延續下去，雖南看台至下午兩時多印都未算滿座，但羅淑佩認為，「因為（觀眾）未起床，應該是昨晚玩得夜」，相信下午稍後時間會更多人。她又指，從影片看到蘭桂坊周六晚很旺，旅客玩得很開心，「和我們過往十多年一樣」。

就場館旁邊的美食海灣有攤檔反映未受惠七欖人流增加，羅淑佩透露昨日有落場視察，認為該處食物安排好，估計球場內觀眾未必「熟路」，加上間中有下雨，導致他們未必走出主場館。她認為，凡事都有摸索過程，「 其實天氣較涼，下面賣的熱食物應該不錯。」