香港國際七人欖球賽｜運輸署料搭的士離場輪候時間較長　10條特別巴士線已準備就緒

首次在啟德體育園舉辦的香港國際七人欖球賽，將於今晚7時舉行閉幕儀式。運輸署表示，由於離場人士較多，預期乘搭的士離開的輪候時間會較長，署方已「全方位調動」的士業界在高峰時段，指派更多的士到場接載乘客，並直接發放乘客候車的實時資訊，而啟德體育園亦經即時通訊平台呼籲的士到場。

運輸署稱，10條特別巴士路線已準備就緒，提早候命協助疏導，當中較受歡迎、前往銅鑼灣、灣仔和中環的SP10號線，會提前於下午6時起投入服務，其餘特別巴士路線會在賽事結束後視乎客量及現場交通情況開出。署方指出，今晚或有較多觀眾同一時間離場，因此呼籲市民盡量乘搭港鐵離開，屯馬綫班次將會加密至3.5分鐘一班車，並將按需要派出空載列車加快疏導，東鐵綫和觀塘綫亦會相應加密。