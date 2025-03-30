香港國際七人欖球賽｜運輸署稱整體觀眾離場大致暢順　的士上客區高峰時段較多人輪候

一連3日的香港國際七人欖球賽今日閉幕。(林俊源攝)

首次在啟德體育園舉辦的香港國際七人欖球賽，已經在今晚7時24分圓滿結束。運輸署指，七欖賽事觀眾離場後整體交通大致暢順，當中宋皇臺道的士上落客區在高峰時段輪候人數較多，經署方「全方位調動」的士業界到場接載乘客後，候車人龍已大致消散，而10條特別巴士路線服務有序疏導大量乘客往港九新界各主要地區。此外，運輸署稱港鐵屯馬綫在散場時進一步加密班次，基本能滿足乘客需求。

屯馬綫班次加密至3.5分鐘一班

在賽事完結前，運輸署已先後透過社交網站和新聞稿表示，由於離場人士較多，預期乘搭的士離開的輪候時間會較長，署方已「全方位調動」的士業界在高峰時段，指派更多的士到場接載乘客，並直接發放乘客候車的實時資訊，而啟德體育園亦經即時通訊平台呼籲的士到場。

運輸署稱，10條特別巴士路線已準備就緒，提早候命協助疏導，當中較受歡迎、前往銅鑼灣、灣仔和中環的SP10號線，會提前於下午6時起投入服務，其餘特別巴士路線會在賽事結束後視乎客量及現場交通情況開出。署方指出，今晚或有較多觀眾同一時間離場，因此呼籲市民盡量乘搭港鐵離開，屯馬綫班次將會加密至3.5分鐘一班車，並將按需要派出空載列車加快疏導，東鐵綫和觀塘綫亦會相應加密。

▼啟德體育園10條特別巴士路線▼

九巴第SP1號線(至將軍澳(坑口))

城巴第SP2號線(至旺角)

城巴第SP2A號線(至尖沙咀)

九巴第SP3號線(至青衣)

九巴第SP5A號線(至屯門)

九巴第SP6號線(至天水圍)

九巴第SP7號線(至上水)

城巴第SP9號線(至將軍澳(日出康城))

隧巴第SP10號線(至中環)

隧巴第SP11號線(至小西灣)

運輸署指，特別巴士線的起點為宋皇臺道特別巴士及的士上落客區，並將視乎客量及現場交通情況開出。