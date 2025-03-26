香港國際七人欖球賽｜鄧竟成：啟德體育園已汲取經驗 制定預案防「甩轆」

香港國際七人欖球賽將於周五（28日）至周日（30日）首度移師至啟德體育園主場館舉行，已售出九成門票。啟德體育園今日（26日）聯同警務處、運輸署及中國香港欖球總會舉行聯合記者會，介紹賽事期間安排。主場館上蓋將於星期五配合場內表演關閉，並於星期六及日打開。啟德承啟道的的士落客區將首度開放，但只供落客，上客則要到宋皇臺道上落客區，主場館33個餐飲設施將全部開放。

體育園開幕後曾因桌球大師賽鬧出「逐客風波」，被問及如何避免再發生「甩轆」，啟德體育園總監鄧竟成指，過往測試賽至開幕後的活動，園方都有汲取過往經驗，作為全新啟用的場地，園方正微調安排及運作細節，並加強與各方溝通，冀持續改善，他指欖總舉辦賽事有經驗，體育園亦有提早跟欖總及相關政府部門商量賽事安排，制定預案和應變，有信心體育園辦好盛事。