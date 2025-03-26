香港國際七人欖球賽｜鄧竟成：啟德體育園已汲取經驗 制定預案防「甩轆」

香港國際七人欖球賽將於周五（28日）至周日（30日）首度移師至啟德體育園主場館舉行，已售出九成門票。啟德體育園今日（26日）聯同警務處、運輸署及中國香港欖球總會舉行聯合記者會，介紹賽事期間安排。主場館上蓋將於星期五配合場內表演關閉，並於星期六及日打開。啟德承啟道的的士落客區將首度開放，但只供落客，上客則要到宋皇臺道上落客區，主場館33個餐飲設施將全部開放。
體育園開幕後曾因桌球大師賽鬧出「逐客風波」，被問及如何避免再發生「甩轆」，啟德體育園總監鄧竟成指，過往測試賽至開幕後的活動，園方都有汲取過往經驗，作為全新啟用的場地，園方正微調安排及運作細節，並加強與各方溝通，冀持續改善，他指欖總舉辦賽事有經驗，體育園亦有提早跟欖總及相關政府部門商量賽事安排，制定預案和應變，有信心體育園辦好盛事。
政府早前要求啟德體育園設發言人，問及進度，鄧竟成指「今日我坐喺度代表體育園同大家做發言人」，稱園方重視與公眾發放新資訊。
不要帶超過35厘米長雨傘
啟德體育園總監鄧竟成表示，主場館外圍設有球迷村等娛樂活動設施，驗票及安檢程序會在主場館外圍進行，呼籲觀眾入場前盡早打開手機應用程式顯示電子門票，由於天文台預測周末可能有雨，他再次提醒市民不要帶超過35厘米長雨傘及水樽等物品入場。主場館共有33個餐飲設施，其中包括全亞洲最長的運動酒吧The Champion；而體育園零售區有各式各樣餐飲設施，有70多間可享用多國美食的餐廳；同時還會舉辦啟德美食海灣嘉年華，有近30個攤位，為市民提供更多餐飲選擇。
33個餐飲設施及酒吧全營業 南看台會控制人數
運輸署預計為期3日的活動期間，每日將有超過4萬名觀眾入場，再加上舉辦時間為周五及周末，相信交通會較繁忙，散場時間會加強交通服務，港鐵啟德及宋皇臺站會有人流管制措施，屯馬線將加密班次，巴士路線有需要時會增加班次，場地不設泊車位，呼籲觀眾使用公共運輸工具。警方預計星期五的人流高峰時間是下午3至6時，星期六及日高峰期是早上10時至下午3時，預計期間每小時會有6000至7000人入場，場館南看台亦會控制人數，如無必要，警方不會實施人流管制措施，減低對居民的不便。
球迷村提早關閉減低居民影響
欖球總會表示，球迷村將提早關閉(星期五、六將提早至10時半關閉，星期日將提早至7時關閉)以減低對附近居民的影響，相信入場觀眾有充足時間享受賽事氣氛。對於本地樂隊RubberBand的開幕音樂表演取消，欖總指因受賽程及節目時間安排限制。