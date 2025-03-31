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2025-03-31 11:02:50

香港國際七人欖球賽｜鄭泳舜：銷售食物安排可改善　區議員：聲浪影響居民

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鄭泳舜指，啟德主場館的空間較大球場大，銷售食物安排可改善。(資料圖片)

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首年在啟德體育園主場館舉行的香港國際七人欖球賽昨日(30)結束，大會表示，賽事有超過11萬名觀眾出席。身兼立法會議員的大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜表示，部分細節相信可以改善。

七欖已售出九成門票

鄭泳舜今早(31)於港台節目表示，啟德主場館的空間較大球場大，表演以至音響和視覺效果較佳，售賣飲食的地方亦較多。由於七欖賽事舉行多年，加上今年港隊表現很好，令球迷相當高興，球員亦滿意球場設施，但有觀眾等候購買餐飲時間較長，以及數量不足，認為餐飲單位明年可預備更多食物。交通方面，首日賽事的士站一度排長龍，第二日的士數量增多。他又說七欖已售出九成門票，估計今次賽事取得口碑後，情況會更好。3月訪港遊客達350萬人次，相信與多項大型盛事集中舉行有關。

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香港國際七人欖球賽首次在啟德主場館舉行。(中國香港欖球總會)

已向園方及環保署反映問題

九龍城區議員張景勛在同一節目表示，收到一批居民反映在啟德主場館外設立的「球迷村」，比賽期間的音響強勁。他說情況主要在首天賽事出現，第二日有改善，第三日的表演數目已經減少，雖然晚上「球迷村」活動提早結束，但音響中午時候亦會影響居民，始終距離只有300米到500米，已向園方及環保署反映。至於交通方面，他指無論港鐵及巴士的安排都不錯，希望加強承啟道或者承豐道的巴士線，而過境巴士線與機場巴士可加設路線以方便旅客。英國樂隊Coldplay4月到啟德主場館舉行演唱會，同時九龍城會舉行撥水節活動，認為屆時巴士等交通安排很重要。

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