香港國際七人欖球賽｜閉幕散場人流交通順暢　啟德主場館獲球迷盛讚：「廁所好乾淨！」

晚上7時10分男子組銀盃決賽完場，即阿根廷擊敗法國封王後，部分球迷開始離場。而大部分球迷等到奏起《We are the Champions》及放完煙火後，即晚上7時24分才離座。記者實測由座位花了三分鐘行樓梯，在工作人員明確指示下離開主場館。由於不想等紅綠燈過馬路，沿天橋往宋王臺D出口行時雖然人數眾多，未有發生塞人情況。

7時40分到達宋王臺站及入閘，目測在出入口、閘口內外和月台都有多名港鐵職員提供協助。往鑽石山方向班次約每隔3-4分鐘一班，符合港鐵指屯馬綫班次將會加密至3.5分鐘一班車，並將按需要派出空載列車加快疏導，東鐵綫和觀塘綫亦會相應加密。總結由放完煙火到登上港鐵列車，只需要約19分鐘。

「新場館比我感覺好Fresh！」場內一位資深球迷對比過往體驗時表示：「以前喺大球場睇波，個廁所好污糟，今次啟德嘅設施又新又乾淨，睇波都睇得舒服啲。」

場內一位資深球迷對比過往體驗時表示：「以前喺大球場睇波，個廁所好污糟，今次啟德嘅設施又新又乾淨，睇波都睇得舒服啲。」

市民陳先生第二次觀看國際七人欖球賽，因為場地比大球場更舒適：「上次喺大球場睇，坐得高又有啲焗，今次啟德有冷氣舒服好多！而且個設計令觀眾席離場地更近，睇達陣清楚好多！」

專程從澳洲帶兒子來觀賽的Richard格外興奮：「這是我第一次專程飛來香港看七欖，新場館的空間感和燈光效果令人驚艷！」他特別提到場館外牆的燈光設計五光十色十分美麗，如啟德再舉辦七欖會考慮再訪。

