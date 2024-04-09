香港國際創科展及春季電子產品展 連串精彩活動 展現創科成果

科技發展引領社會進步，帶動經濟發展和提升地區的競爭力，故特區政府十分重視推動創科發展，創新科技及工業局繼去年首度與香港貿發局合辦首屆「香港國際創科展」（InnoEX）後，今年再度攜手於4月13至16日假灣仔會展中心合辦第二屆香港國際創科展，而同期舉行的還有「春季電子產品展」，展出最新的科技和電子產品。

InnoEX作為創新科技及工業局與貿發局合辦「國際創科營商周」的旗艦活動，吸引來自13 個國家和地區，包括本港、中國內地、加拿大、法國、印度、波蘭、泰國及英國等地的展商。當中法國的「非常法國，非凡創新」展團便包含多間知名的法國科創企業，如意法半導體（STMicroelectronics）、威立雅（Veolia）、泰雷茲（Thales）、寶嘉（Dragages）等，還有加拿大領事館亦設有展館。至於中國內地則有20個分別來自16個省市，包括北京、重慶、上海、安徽、福建、廣東、江西、遼寧、山東、陝西、浙江等城市的參展商。

環球展商 展示創新產品方案

由政府資訊科技辦公室設立的「智慧香港展館」，將展出過百項與日常生活息息相關的科技方案，包括各政府部門的推動的創新方案及本地創科業界的得獎作品。還有創新科技署「InnoHK創新香港研發平台」旗下16間與人工智能及機械人科技有關的研發中心會展示創科成果。此外，還有包括創科署轄下的研發中心、本地大學，以及多間領先科技企業和本地展團，以及來自世界各地的官、產、學、研界別代表獲邀到場，以了解不同展商的方案及洽商合作。

於InnoEX首日將舉辦東盟圓桌會議，邀請了老撾、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國和越南等地的官員分享在各地發展智慧城市的經驗，各參展商可把握機會擴展人脈，並尋求於與當地政府合作的機會。InnoEX 更預備了一系列研討會，包括請來「非常法國，非凡創新」展團、政府資訊科技總監辦公室、上海市經濟和信息化委員會及不同創科企業的代表剖析最新創科趨勢。香港北京高校校友聯會將舉辦「香港世界青年科學大會」，多位專家學者將探討如大數據、人工智能、量子計算、生物、新材料等議題。

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焦點展品：

20多年來，香港智能交通運輸系統協會（ITS-HK）提供能夠挽救生命、促進智慧出行業發展、提高交通系統效率以及減少我們對環境構成傷害的方案。人工智能等新興技術能支援對交通流量、交通事故和道路堵塞等進行更精準預測。先進的通信技術將使車輛能交換信息，從而更安全地使用道路。ITS-HK參與國家及國際性的智能交通運輸系統標準化流程。ITS-HK是亞太區智能交通運輸系統董事會成員，代表香港參加相關的國際會議和活動。ITS-HK全力支援交通運輸行業發展更優秀的智能交通運輸系統，藉以回應對城市發展的挑戰。

展位：3D-C18

香港智能建造研發中心將展出彩色三維掃描儀Metacan（靈境），可通過直接掃描，獲得真彩點雲模型，複刻建築場景中的真實景象，並具有較高的測量精度和色彩真實性。另一展品「鋼筋綁紮機械人」只需一個人操作，便可通過智能演算法對鋼筋節點進行精確識別，並能在不同場景下進行精準地移動和捆綁。至於IoT智能靠尺則具有測量平整度、水平度和垂直度的功能，可用於預製構件工廠、施工驗收等場景。IoT智能靠尺通過多感測器融合技術，不需要塞尺來測量平整度。配合APP數據管理系統，一鍵記錄數據，導出表格，全程不需要手動記錄數據。

展位：3D-A18