香港國際廉政學院首辦課程　屬歷年來最多國家地區報名參與

香港國際廉政學院正式成立，廉政公署指，首個課程由該署與聯合國毒品和犯罪問題辦公室(毒罪辦)首次在香港合辦，並於2月27日完成，有來自全球19個司法管轄區的35名執法人員報名參與，不單是首個課程，也是歷年來最多國家及地區報名參與的廉署反貪培訓課程。

廉政專員胡英明在課程結業禮上表示，各司法管轄區在財務調查及追逃追贓所遇到的挑戰均有所不同，世上並沒有放諸四海皆準的反貪模式。胡英明又指出，舉辦國際反貪專業培訓課程，可積極分享廉署過去半世紀的反貪經驗，推動全球反貪事業發展，提升各司法管轄區的聯繫，加強國際反貪合作。

財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席，他主禮致辭指，將全力推動與其他司法管轄區緊密聯繫，合力打擊跨境洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動，本港各執法機構及律政司亦與全球有關夥伴緊密合作，處理執法、檢控、司法互助、追討及凍結犯罪得益等事宜。

參與課程海外學員來自16個司法管轄區

此外，參與課程的27名海外學員來自16個司法管轄區，分別為非洲的布吉納法索及肯尼亞；亞洲的印度、伊拉克、韓國、馬來西亞、馬爾代夫、沙特阿拉伯、泰國及烏茲別克斯坦；大洋洲的斐濟；歐洲的奧地利、西班牙及瑞典；以及中南美洲的巴西及巴拿馬；亦有分別來自國家監察委員會及澳門廉政公署的三名內地及澳門人員亦有參與課程。而五位本地學員則分別為四名廉署人員，以及一名來自香港警務處的執法人員。