香港國際機場三跑道系統目標11.28啟用

署理財政司司長黃偉綸在「超級樞紐博覽會」開幕禮上致辭時宣布，香港機場三跑系統將於本月28日啟用。待香港機場管理局獲簽發機場牌照及三跑道系統啟用後，三條跑道將全面投入運作。機管局目標在今月獲簽發牌照，該牌照將涵蓋現有的南跑道及北跑道、重新配置的中跑道、相關滑行道及支援設施的運作。

黃偉綸：可令香港成為更強大航空樞紐

黃偉綸表示，三跑投入服務後，預料每年可以處理1億2,000萬名旅客及1,000萬噸貨物。香港機場在上一財政年度處理了4,500萬名旅客及450萬噸貨物，三跑系統帶來的利益將非常可觀，可令香港成為更強大的航空樞紐，更能夠服務區域內其他地區。