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2024-11-05 11:42:34

香港國際機場三跑道系統目標11.28啟用

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香港國際機場三跑道系統目標在11月28日啟用。(資料圖片)

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署理財政司司長黃偉綸在「超級樞紐博覽會」開幕禮上致辭時宣布，香港機場三跑系統將於本月28日啟用。待香港機場管理局獲簽發機場牌照及三跑道系統啟用後，三條跑道將全面投入運作。機管局目標在今月獲簽發牌照，該牌照將涵蓋現有的南跑道及北跑道、重新配置的中跑道、相關滑行道及支援設施的運作。

黃偉綸：可令香港成為更強大航空樞紐

黃偉綸表示，三跑投入服務後，預料每年可以處理12,000萬名旅客及1,000萬噸貨物。香港機場在上一財政年度處理了4,500萬名旅客及450萬噸貨物，三跑系統帶來的利益將非常可觀，可令香港成為更強大的航空樞紐，更能夠服務區域內其他地區。

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行政長官2024年施政報告相關措施記者會 黃偉綸

機管局將繼續三跑道啟用準備工作

新北跑道於202211月正式啟用後，中跑道暫時關閉以進行重新配置，包括重新平整跑道路面，以配合連接滑行道、興建新跑道入口及出口滑行道、於中跑道兩端興建新環端滑行道等，機場繼續以兩條跑道運作。隨着中跑道於今年9月成功完成試飛，機管局繼續推進三跑道系統啟用的準備工作，包括上月15日凌晨在中跑道舉行飛機事故及救援演習。

至於有關客運設施方面，機管局將與業務夥伴展開籌備工作，包括各項客運服務的實地準備工作、零售及服務商戶租賃事宜等，以於明年年底起分階段啟用擴建後的二號客運大樓。

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