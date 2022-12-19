香港國際網球挑戰賽｜獲頒M品牌聖誕維園舉行　委員會：展示辦世界級體壇盛事實力

左起莫君逸、香港寬頻持股管理人及集團科技總裁李友忠及香港網球總會行政總裁黎百年。(香港寬頻)

當局預告將有更多盛事舉辦，讓香港繼續成為「盛事之都」，香港網球總會本月23至25日將舉行睽違20年的男子網球表演賽——「交通銀行香港國際網球挑戰賽2022」，亦是慶祝特區成立25周年活動之一。大型體育活動事務委員會並宣布，向活動頒授「M」品牌認可。據介紹，將有三屆大滿貫冠軍華連卡及世界第14名諾里等加入，本港則有新星黃澤林登場。

「交通銀行香港國際網球挑戰賽2022」將於本月23至25日在維多利亞公園網球主場舉行。香港網球總會會長莫君逸表示，睽違廿年首度再有頂尖男子網球表演賽在本地上演，一連三日的單打淘汰制賽事將邀得多位世界級球手及中國新星參與睽，冀藉此助力香港旅遊業，向世界展示香港的無限潛能。

據網總介紹，華連卡(Stan Wawrinka)及諾里(Cameron Norrie)已落實加入，惟早前公布美國球手提亞佛(Frances Tiafoe)因故未能出席，由排名更高的諾里代替出戰；總共有6名世界級男子球手出戰，還包括中國第二的易昺、香港第一的新星黃澤林。

大型體育活動事務委員會向活動頒授「M」品牌認可，委員會主席郭志樑表示，「M」品牌活動展示本港舉辦世界級體壇盛事的實力，亦能提升香港作為國際體育盛事之都的地位。這些活動讓公眾得以觀賞高水平賽事或頂級表演賽，亦有助促進熱愛體育的文化。

活動並與香港寬頻合作，為場地提供網絡及Wi-Fi服務，香港寬頻與供應商夥伴將部署先進設備，提供10台高性能戶外無線接入點，每台可應付逾500名使用者同時連線，確保會場全方位零死角及低干援網絡覆蓋等。