香港國際美酒展 酒商雲集斟酌商機 公眾日品味非凡 環球佳釀馥郁芳香

隨著社會復常，多項大型盛事隆重回歸，由香港貿易發展局舉辦的香港國際美酒展2023，將於本周五至日（11月3至5日）於香港會議展覽中心舉辦。美酒展以「佳釀薈萃 環球商機」為主題，吸引來自17個國家和地區超過500家參展商，帶來美酒及相關的產品和服務，供業內人士參觀採購，並將展覽最後一日設為公眾日，讓所有愛酒之士可憑票入場，盡情嚐遍環球佳釀，認識各地酒文化。
公眾日市民憑票入場 環球美酒細意品嚐
美酒展最後一天公眾日（11月5日）將開放予18歲或以上公眾人士入場，門票正價每張200港元。當日將舉辦試酒會、品酒大師班，專家會跟大家一同品嚐和鑑賞紐西蘭葡萄酒、丘山谷葡萄酒及單一純麥芽威士忌等，還有著名酒評人黃詩詩主持的「詩詩與你《酒勻世界今晚Chill》」，及由葡萄酒大師Debra Meiburg主持的「奧地利葡萄酒入門」，有意參加的購票入場市民，可預先於展會網站登記參與各公眾日活動。大會更特別設立了一個Whisky & Spirits Bar，讓各位入場市民品嚐十多款威士忌和烈酒。
多個展商亦將在公眾日以低至一折的驚喜價出售環球美酒，愛酒之人必定滿載而歸。
市民現可以99港元特惠價，在HK01、HKTVMall、KKDay、OpenRice、PopTicket、Price.com.hk、Trip.com、Timeable及WineNow購買公眾日入場券，並會獲得Lucaris瑰麗水晶酒杯一隻（價值110港元），數量有限，送完即止，各位愛酒人士千萬別錯過。
把握機遇 內地葡萄酒市場潛力巨大
三天展覽供業內人士採購及洽談業務，雖然早年受疫情影響令葡萄酒業界需面對重大挑戰，但葡萄酒市場的發展潛力相當巨大，根據數據調查機構Statista的預測，全球葡萄酒今年的銷售總額料可達3,330億美元，並可望於2027年前每年增長5.52%。香港作為中國對外的重要窗口，隨著內地消費者的購買力與日俱增，越來越人認識和接受葡萄酒，單是2023年中國葡萄酒的銷售額預計將達272億美元，並於2027年前每年錄得3.93%增長，因而吸引世界各地酒商有意進軍內地市場，把握市場發展帶來的龐大機遇。除了在「葡萄酒免稅」的香港設立公司或尋找合作夥伴外，並藉美酒展等不同活動把握機遇，進軍內地或轉口至亞洲其他地方。
各地展團帶來多款特色美酒
美酒展當然不只有葡萄酒，還帶來了包括中國內地美酒、日本清酒、威士忌、啤酒、梅酒、氈酒和伏特加等。展覽吸引了包括澳洲、法國、德國、意大利、日本、中國內地，以及香港酒業總商會等11個展團，將展出多款佳釀，包括：
部分精選佳釀：
西鴿N28（霞多麗）乾白葡萄酒
來自寧夏自治區的西鴿N28（霞多麗）乾白葡萄酒，香氣複雜活潑，蘊含新鮮的菠蘿、甜瓜、西柚等熱帶水果的味道，以及經橡木桶發酵而產生的蜂蜜、新鮮奶油的芳馥，口感圓潤，酸度平衡優雅。這款美酒在今年四月法國總統馬卡龍訪問中國的國宴上用以款客。
雲南紅 - 雲中舞
Decanter 2023 - 銀獎 (90 分)
香港Hong Kong的Southern Cloud Brands Limited帶來雲南紅酒莊的精湛之作，以稀有的Le Pourpre葡萄品種製成，這是莊園獨有的葡萄品種。Le Pourpre葡萄具有紅色的果肉和果汁，是十分罕有的。為了保持其卓越品質，莊園特別進行選擇性的收成，確保只有最優質的葡萄被用於製作這款美酒。
St Austell Brewery PROPER JOB
香港的The Beer Merchant Co. Ltd. 將展出英國王室曾親臨釀酒廠，獨家於香港供應的St. Austell Brewery PROPER JOB。每一滴啤酒皆散發著獨特風味，細緻品味與豐盈口感交織。從經典至創新，St. Austell啤酒系列贏得無數殊榮，凸顯卓越品質。
「一期一會」斗瓶囲い原酒純米大吟醸
「一期一會」斗瓶囲い原酒純米大吟醸是香港日本清酒文化交流會展出的其中一款頂級日本清酒，產自福井縣福井市的越之磯酒莊。十分傳統及富有福井縣地方色彩，而且非常有個性，味道鮮明，酒香內儉，香氣中帶有稻米、梨子及百合般似的香味，味道濃郁，酒質醇厚成熟華麗，是充份表現出福井地酒色彩的優質大吟釀酒，給人深刻印象。
珍酒·珍十五及珍酒·珍三十
珍酒·珍十五及珍酒·珍三十都選用遵義本地紅纓子高粱、小麥、水為原料，採用傳統醬香型白酒純糧固態發酵工藝精心釀造，珍十五選用優級基酒及多種調味酒勾調而成；珍三十選用陶壇珍藏的特優級基酒及醬香老酒勾調而成，均未添加任何香氣。珍十五具有醬香突出、陳香明顯、細膩圓潤、綿甜爽淨、空杯留香持久的風格。珍三十則具有微黃透明，醬香濃郁、陳香幽雅、圓潤細膩、回味悠長、空杯留香持久的風格。
連串精彩活動 專家分析行業趨勢
會場內並設一系列協助酒業發展的配套，包括「酒類教育及培訓」、「酒類配件、器具及服務」，以及展示佐酒美食的「美酒之友」專區等。
展覽期間亦安排了多項活動，供業內人士參加，包括多場試酒會、由葡萄酒大師Debra Meiburg主持，以「綠色葡萄酒：永續發展的趨勢和解決方案」為主題，及侍酒大師呂楊等以「開啟機遇：中國及亞洲葡萄酒市場」為主題的酒類行業會議。還有多場研討會和品酒會，還有包括「國泰航空香港國際美酒品評大賽2023」及由《酒派雜誌》舉辦的「香港十大配酒餐廳獎2023」的頒獎禮，以及香港調酒專業協會以「藝術之泉」為題舉辦的「香港國際調酒大賽2023」。
展覽網頁：https://www.hktdc.com/event/hkwinefair/tc
- 業內人士入場詳情：
日期：11月3至5日
時間：11月3日（12:00 – 20:00）；11月4日（10:30 – 20:00）；11月5日（10:30 – 18:00）
地點：香港會議展覽中心
登記入場：https://bit.ly/3Qj7mhd
（預先登記可以免費入場，即場登記需付每位港幣100元）
- 公眾入場詳情：
日期：11月5日
時間：10:30 – 18:00
地點：香港會議展覽中心
門票：特惠價HK$99；贈送名貴Lucaris水晶酒杯乙隻，數量有限，送完即止 （展會現場出售門票為正價HK$200）
購票：https://bit.ly/49h8eeT
筍價買酒：https://bit.ly/3SlTSUr