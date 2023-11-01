香港國際美酒展 酒商雲集斟酌商機 公眾日品味非凡 環球佳釀馥郁芳香

隨著社會復常，多項大型盛事隆重回歸，由香港貿易發展局舉辦的香港國際美酒展2023，將於本周五至日（11月3至5日）於香港會議展覽中心舉辦。美酒展以「佳釀薈萃 環球商機」為主題，吸引來自17個國家和地區超過500家參展商，帶來美酒及相關的產品和服務，供業內人士參觀採購，並將展覽最後一日設為公眾日，讓所有愛酒之士可憑票入場，盡情嚐遍環球佳釀，認識各地酒文化。

公眾日市民憑票入場 環球美酒細意品嚐

美酒展最後一天公眾日（11月5日）將開放予18歲或以上公眾人士入場，門票正價每張200港元。當日將舉辦試酒會、品酒大師班，專家會跟大家一同品嚐和鑑賞紐西蘭葡萄酒、丘山谷葡萄酒及單一純麥芽威士忌等，還有著名酒評人黃詩詩主持的「詩詩與你《酒勻世界今晚Chill》」，及由葡萄酒大師Debra Meiburg主持的「奧地利葡萄酒入門」，有意參加的購票入場市民，可預先於展會網站登記參與各公眾日活動。大會更特別設立了一個Whisky & Spirits Bar，讓各位入場市民品嚐十多款威士忌和烈酒。

多個展商亦將在公眾日以低至一折的驚喜價出售環球美酒，愛酒之人必定滿載而歸。

市民現可以99港元特惠價，在HK01、HKTVMall、KKDay、OpenRice、PopTicket、Price.com.hk、Trip.com、Timeable及WineNow購買公眾日入場券，並會獲得Lucaris瑰麗水晶酒杯一隻（價值110港元），數量有限，送完即止，各位愛酒人士千萬別錯過。

把握機遇 內地葡萄酒市場潛力巨大

三天展覽供業內人士採購及洽談業務，雖然早年受疫情影響令葡萄酒業界需面對重大挑戰，但葡萄酒市場的發展潛力相當巨大，根據數據調查機構Statista的預測，全球葡萄酒今年的銷售總額料可達3,330億美元，並可望於2027年前每年增長5.52%。香港作為中國對外的重要窗口，隨著內地消費者的購買力與日俱增，越來越人認識和接受葡萄酒，單是2023年中國葡萄酒的銷售額預計將達272億美元，並於2027年前每年錄得3.93%增長，因而吸引世界各地酒商有意進軍內地市場，把握市場發展帶來的龐大機遇。除了在「葡萄酒免稅」的香港設立公司或尋找合作夥伴外，並藉美酒展等不同活動把握機遇，進軍內地或轉口至亞洲其他地方。