香港國際賽單日1.33萬遊客入場創新高 新馬季3個月旅客量超上季半年紀錄

年度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」昨在沙田馬場舉行；在賽馬旅遊帶動下，入場旅客人數高達13,300人，不單創下歷來浪琴香港國際賽事的新高，更打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。馬會透露，由9月馬季開鑼至今的3個月，累計旅客入場人次已經超過上一賽季全季的一半，顯示賽馬旅遊的吸引力。

昨日沙田馬場匯集來自世界各地的頂級賽駒、國際騎師來港作賽，場內更雲集世界各地的旅客。來自深圳的旅客章先生指，曾聽友人說起香港賽馬氣氛很熱鬧，好奇下昨進場；感覺現場睇賽馬，氣氛和環境均很好，馬場設施亦齊備，不單可看賽馬，亦可作旅遊景點。他坦言從未投注賽馬，在職員指導下亦下注了十元，笑指「志在參與，不論輸贏。」

首次來港的廈門旅客湯先生則指，昨日為了支持「浪漫勇士」出戰浪琴香港盃特意來港。他表示曾到海外觀賽，但認為香港賽事氣氛較熱烈，「將來有機會一定會再來港入馬場欣賞賽事，也會推薦朋友前來。」