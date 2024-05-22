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2024-05-22 15:59:17

香港國際龍舟邀請賽下月舉行　星光大道設餐飲攤檔LINE FRIENDS打卡點配合

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香港國際龍舟邀請賽下月將在尖沙咀舉行。(林靄怡攝)

香港國際龍舟邀請賽下月將在尖沙咀舉行。(林靄怡攝)

旅發局及中國香港龍舟總會合辦的香港國際龍舟邀請賽下月15至16日於尖沙咀東部海濱舉行，有來自12個國家及地區共170多支隊伍參與。另外，在端午節前一個周末，星光大道亦首次設置夏日消暑餐飲攤檔、LINE FRIENDS全新打卡點和限量店，供人邊買、邊睇、邊食。

▼LINE FRIENDS龍舟盛事主題紀念品▼

星光大道下月將開設LINE FRIENDS期間限定店，出售龍舟盛事主題紀念品。(林靄怡攝) 星光大道下月將開設LINE FRIENDS期間限定店，出售龍舟盛事主題紀念品。(林靄怡攝) 星光大道下月將開設LINE FRIENDS期間限定店，出售龍舟盛事主題紀念品。(林靄怡攝) 星光大道下月將開設LINE FRIENDS期間限定店，出售龍舟盛事主題紀念品。(林靄怡攝) 星光大道下月將開設LINE FRIENDS期間限定店，出售龍舟盛事主題紀念品。(林靄怡攝) 星光大道下月將開設LINE FRIENDS期間限定店，出售龍舟盛事主題紀念品。(林靄怡攝)

逾170支隊伍共4000健兒參賽

今年「香港國際龍舟邀請賽」有超過170支隊伍、逾4,000名龍舟健兒在維港天際線下爭奪殊榮。一連兩日活動共設17項賽事，包括今年再度舉辦粵港澳大灣區錦標賽及18區盃，廣受歡迎的「扮嘢大賽」亦繼續上演。今年同時新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」，盃賽會在比賽第二日舉行，分公開賽、混合賽及女子賽。港台電視32將直播兩日賽事的準決賽、決賽及頒獎禮。

除一連兩天精彩賽事，星光大道在端午節前的周末(6月8日)起至7月1日，設有全新設計的LINE FRIENDS限定打卡點和期間限定店，出售以是次龍舟盛事為主題的紀念品。此外，香港國際龍舟邀請賽今年首設夏日消暑餐飲攤檔，下月8日至16日期間10個消暑餐飲攤檔會進駐星光大道，由中午12時至晚上9時為市民及遊客，帶來本地特色消暑飲品和甜品精選，同時可配合旅發局下月10日及15日晚上的端午節慶無人機及海上煙火表演。

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