香港在數碼競爭力排名上升3位　至全球第7位

國際管理發展學院最新發布的《2024年世界數碼競爭力排名》，香港的排名上升3位至全球第7位。在排名的3個因素中，香港繼續在「科技」和「知識」方面表現出色，分別排名第3位及第5位。香港在「準備程度」方面的排名亦有上升。
政府發言人表示創科是培育新質生產力的核心要素
政府發言人表示，有關排名肯定香港繼續是全球最具數碼競爭力的經濟體之一。創科是培育新質生產力的核心要素，亦是推動香港經濟高質量發展的重要引擎。香港作為五所世界百強大學的所在地，擁有世界一流的研發能力和創科基礎設施，以及多元化的人才庫。蓬勃的創業生態系統、自由和公平開放的營商環境、簡單稅制和低稅率，加上堅實的政策支持，也為香港在吸引全球戰略企業和頂尖人才方面創造了優厚的條件。
發言人又說，香港具備廣泛的網絡和機遇，加上與粵港澳大灣區兄弟城市的協同效應，進一步提升香港作為創科首選地的吸引力。
發言人指出今年施政報告宣布一系列措施，以建立更全面的創科生態系統，政府會繼續提升創科基礎設施，例如即將投入運作的數碼港人工智能超算中心首階段設施和正接受申請的30億元「人工智能資助計劃」。特區政府未來將繼續與社會各界合作，持續完善香港的創科生態系統，從而鞏固香港在全球市場的競爭優勢，並為經濟發展增添新動力。
原文刊登於 香港電台