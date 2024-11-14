香港在數碼競爭力排名上升3位　至全球第7位

國際管理發展學院最新發布的《2024年世界數碼競爭力排名》，香港的排名上升3位至全球第7位。在排名的3個因素中，香港繼續在「科技」和「知識」方面表現出色，分別排名第3位及第5位。香港在「準備程度」方面的排名亦有上升。

政府發言人表示創科是培育新質生產力的核心要素

政府發言人表示，有關排名肯定香港繼續是全球最具數碼競爭力的經濟體之一。創科是培育新質生產力的核心要素，亦是推動香港經濟高質量發展的重要引擎。香港作為五所世界百強大學的所在地，擁有世界一流的研發能力和創科基礎設施，以及多元化的人才庫。蓬勃的創業生態系統、自由和公平開放的營商環境、簡單稅制和低稅率，加上堅實的政策支持，也為香港在吸引全球戰略企業和頂尖人才方面創造了優厚的條件。