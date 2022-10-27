香港基因組中心通過美國人類遺傳學協會評選 獲邀參與「領袖影片系列」

香港基因組中心（基因組中心）獲業界權威美國人類遺傳學協會（American Society of Human Genetics）邀請，參與其年度盛事「領袖影片系列」（Thought Leadership Film Series），錄製主題影片並於協會「2022周年大會」（2022 Annual Meeting）首播，讓全球遺傳學家、科學家、研究員、醫護專業人員等認識基因組中心的工作及本地首個香港基因組計劃（基因組計劃），大大提升了香港在相關領域的國際地位。

美國人類遺傳學協會每年均會就基因組學的發展趨勢，挑選各地具代表性的機構參與「領袖影片系列」，邀請他們拍攝影片，分享最新案例和發展，並於周年大會上發布，以促進各地知識及經驗的交流。過往曾獲選的機構及研究項目包括英國Genomics England、瑞士Health 2030 Genome Center及卡塔爾Qatar Genome Programme等。

基因組中心為2022年獲選機構之一，其影片除訪問了中心的代表，亦邀請了醫務衞生局局長盧寵茂教授參與拍攝。基因組中心行政總裁羅思偉醫生表示：「我們非常榮幸獲邀拍攝此領袖系列，並十分感謝醫務衞生局大力支持，尤其是局長盧寵茂教授的參與。我們很高興透過協會這個國際權威平台，讓全球遺傳學及基因組學專家認識基因組中心的願景和工作成果，尤其是就培育人才及加快融合基因組學與臨床應用的努力。更重要的是，藉此向國際同儕展示香港在推動基因組醫學的策略和進程，將本地的基因組計劃，從香港提升到國際層面。」

基因組中心首席科學總監鍾侃言醫生亦表示：「是次邀請是協會對基因組中心的一大肯定，令我們十分鼓舞。基因組醫學深具發展潛力，國際合作更是不可或缺的一環。