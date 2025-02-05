香港壽司郎｜沙田分店男童舐夾薑鉗影片瘋傳　店方：嚴正譴責將採法律手段

日本壽司連鎖店壽司郎近年屢被食客惡搞，例如直接拿起豉油瓶、水杯或碗狂舔，甚至將口水沾在轉盤上的壽司，引發食安衞生憂慮，令日本壽司郎生意因而受打擊，向涉事者提告。香港壽司郎亦有疑似食安衞生事件發生，一名男童於沙田新城市廣場分店進餐時被拍到多次舐夾薑的公用鉗，及後誤甩手將鉗掉到地面，惟身旁的成年女子未有發現及介入男童行為。拍下影片的網民及後向職員反映，對方隨即收起公用鉗清洗。另今日有網民發現，多間壽司郎未再放薑片，要另外問職員拿取，未知是否與事件有關。

所有薑片及容器徹底清潔消毒 考慮更改提供方式 香港壽司郎回覆《am730》查詢時表示，有關近日在社交平台上流傳有食客於香港壽司郎門店不當使用個別餐桌上的薑片夾，引起公眾及其他顧客對公司的食物衞生引起擔憂及安全疑慮，並嚴重損害品牌形象，香港壽司郎予以嚴正譴責，並將採取嚴厲措施，包括相關法律手段。 香港壽司郎對於事件非常關注，已即時作出跟進，涉事店舖內所有餐桌上之薑片已經銷毀，並為店內所有薑片容器及薑片夾進行徹底清潔及消毒。為避免未來發生類同事件，公司目前在考慮更改薑片的提供方式，以確保食客安心於香港壽司郎用餐。香港壽司郎將繼續堅守日本第一迴轉壽司品牌的形象，嚴格執行的出品品質管控措施，確保所有食品及食具均符合衞生標準，繼續為顧客帶來愉快的用餐體驗。

拍片者：同職員講執咗去洗 有網民昨日於社交平台Threads發布該段於沙田新城市壽司郎拍得的影片，可見鄰桌有一名男童及女童、一名成年女子同坐一邊用餐，男童雙腳放凳上面「屈膝」而坐，多次舐用來夾薑的公用鉗，持續數秒，似乎舐得津津有味，身旁女子正望向轉盤，似乎未有發現及阻止男童行為，及後男童甩手把鉗掉到地面，此時女子才發現，影片至此結束，未有交代有否撿拾。拍片者表示，已有向店方反映事件，「職員執咗去洗」。 網民批監護人 「第一時間冇stop佢」 影片至今已有逾100萬次觀看，引發網民熱議，逾500人留言，除了憂慮衞生問題，大多均批評監護人，「好噁心」、「我開頭以為你話佢唔着鞋，點知佢竟然咬生薑個夾！ 」、「生仔要考牌系列」、「以後唔敢食生薑」、「支持學日本咁告佢」、「係咪又要賠錢上新聞」、「仲有對鞋踩埋上凳，真係無家教！」、「舐個鉗都已經有問題啦，第一時間冇stop佢個仔。個鉗跌埋落地都通知聲職員啦。其實好多家長都好廢，食嘢時對啲細路嘅不當行為好似視而不見咁款」、「要報東張」、「留名睇他只是個孩子」，亦有網民表示「上次見到有個細路不停伸手搞輸送帶啲壽司，同埋架上嘅餐具，父母完全唔理，直至我隔住條輸送帶大聲喝止咗個細路，父母先有意識叫個細路坐返低」。

另今日有網民發現，多間壽司郎未再放薑片，要另外問職員拎，「香港壽司郎反應快，琴日比人影到有細路奶夾薑個鉗，今日冇再擺係枱面，要突登問staff先有」、「怪不得我今日去黃大仙食壽司郎，枱上面已經冇咗盒薑片，要另外問職員攞」，未知是否與事件有關。