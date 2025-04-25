香港多角度｜商人趙斌：香港商機無處不在

在全球化的今天，香港以其獨特的地理位置和商業環境，成為許多企業進軍中國內地的踏板。艾力．趙斌(Eric Chupin)正是一位充分利用這一優勢的企業家，他選擇在香港發展。趙斌認為，香港的商機無處不在，不僅是一個商業中心，更是通往中國內地的橋樑，其他城市難以取代。 趙斌的故事始於1997年他首次抵達香港。對於這座城市的印象，他仍然記憶猶新：「香港是一座充滿活力的城市，商機無處不在。」這種感覺促使他在2000年重返香港，開始了他的商業冒險。面對全新的市場，趙斌帶著150,000港元和一顆探索的心，踏上了創業之路。

中國市場滿是機會 在香港的早期日子裡，趙斌雖然沒有清晰的商業模式，但始終保持著敏銳的市場觸覺。他參加了廣州的貿易展，這讓他看到了進軍內地的巨大潛力。趙斌表示：「當時的中國市場充滿機會，許多產品都在等待被發掘和推廣。」正是在這樣的背景下，他的業務迅速發展，並最終拓展到40個國家。 趙斌強調，香港的低稅政策和便利的營商環境為他的業務提供了良好的基礎。他認為：「香港不僅是一個商業中心，更是通往中國內地的橋樑。」這樣的地理優勢使許多國際企業選擇在香港設立辦事處，以便更好地進入內地市場。

他特別提到，香港的多元文化和國際化背景使他能夠與來自世界各地的客戶進行有效溝通，這在進軍內地市場時尤為重要。「與內地客戶的溝通往往需要了解他們的文化和需求，而在香港，我能夠接觸到各種不同的觀點和想法。」 馬術培養堅持與耐性 除了商業上的成功，趙斌對馬術的熱愛也讓他在忙碌的生活中找到了平衡。他的女兒在法國學習馬術，而他認為，馬術是培養堅持和耐性的良好方式，而這些品格在商業上同樣重要。 展望未來，趙斌對於在內地市場的發展充滿信心。趙斌希望能進一步擴展業務，並加強與內地合作夥伴的聯繫。他表示：「我們的目標是將香港的品牌推向更廣泛的市場，讓更多人認識我們的產品。」

他也希望能夠幫助其他企業家利用香港這一平台，進軍內地市場。「我希望能分享我的經驗，幫助年輕的企業家在這個快速變化的市場中找到自己的位置。」 趙斌的故事不僅是一位企業家的奮鬥歷程，更是香港作為進軍內地市場踏板的生動寫照。未來，趙斌期待在這片充滿機會的土地上，公司的業務得以持續拓展。