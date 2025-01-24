香港多角度 | 國際扶輪候任社長卡馬爾戈 「港人為善不甘後人」

國際扶輪是由分布在168個國家和地區中，共超過35,000個扶輪社組成的服務性國際組織。其宗旨為藉由匯集各領域的領導人才，提供人道主義服務，促進世界各地的善意與和平。來自巴西的卡馬爾戈將於今年9月成為新年度的國際扶輪社長。他日前到訪香港出席活動，特別讚揚香港是一個充滿善心和活力的城市，港人為善都不甘後人。 「扶輪社為我開啟了通往世界的大門，讓我視野擴闊。」卡馬爾戈回首往事，他早在青少年時期，便通過扶輪青少年交流計劃，遠赴美國明尼蘇達州完成學業。這段經歷為他擴闊了國際視野。23歲那年，他正式加入了扶輪社，成為巴西聖保羅安德烈扶輪社一員，展開了長達四十多年的服務生涯。卡馬爾戈積極推展不同的慈善項目，包括提供經費予當地醫院希望之家，以讓每年15萬名殘障兒童得到適切的治理。卡馬爾戈亦曾擔任該醫院的董事局成員，更着力幫助病童的需要。



港人捐款名列前茅 事實上，卡馬爾戈曾擔任扶輪社社長、信託人、扶輪社學習促進者、委員會成員與主席，以及工作小組成員等不同崗位；他和妻子丹妮絲更同樣是扶輪基金會的主要捐款人和贊助人，以實際行動實踐「超我服務」的扶輪理念。而在今年9月，他將迎接新挑戰，出任國際扶輪社長。 作為候任社長，卡馬爾戈對國際扶輪未來發展提出了前瞻性的思考，「我們必須在保持傳統價值的同時擁抱創新。」他提倡更靈活的組織模式，如衛星社等多元形式，以適應新世代成員的需求。他續說：「扶輪社不僅關乎資金、更關乎人才與公信力，這些都是要承傳給下一代的禮物。」 卡馬爾戈強調，扶輪社最大的資產是分布世界各地的140萬義工，故此需要與政治、社區和商業領領袖發展更多長期合作關係，以推展更多慈善項目，幫助更多有需要的人。 談到香港之行，卡馬爾戈讚揚道：「香港是一個充滿活力和開放的國際城市，與世界的緊密連結令人印象深刻。」他特別提到香港扶輪社的貢獻，「香港是充滿善心的地方，港人為善總不甘後人，香港地區的扶輪社一直是支持總會重要的重要成員，經常在捐款排名中名列前茅，更重要的是展現了對本土和國際慈善業務的雙重關注。」

