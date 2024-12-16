香港多角度｜從健康建築到金融中心 美國建築師眼中的香港魅力

2009年，蒙塔比尼加入了享負盛名的巴馬丹拿集團（Palmer and Turner，簡稱P&T）。「那是我職業生涯的起點，」他回憶道，「雖然當時還是初出茅廬，但有幸參與了幾個極具意義的項目。」在香港工作的一年多時間裡，他主要參與了兩個重要項目：香港海事博物館的建設，以及香港體育學院的建築審批工作。這些項目不僅為香港的文化教育和體育發展做出貢獻，也讓他對香港的建築規劃有了深入了解。

在熙來攘往的香港，每位過客都有屬於自己和香港的故事。今天要介紹的是一位曾在香港工作，來自美國的建築師蒙塔比尼，他不僅親身參與了香港多個重要建設項目，更見證了這座城市的發展脈動。從初出茅廬的建築師，到今天創辦自己的綠色建築事業，離不開與香港的緣分。

香港印象：活力與效率並存

談到對香港的感受，蒙塔比尼毫不掩飾他對這座城市的喜愛：「我愛香港的一切，」他熱情地說，「這裡的能量令人振奮，商業節奏快速而有序，文化底蘊深厚，美食令人難忘，最重要的是，香港是一座規劃完善的城市。」

離開香港後，他轉往阿布扎比發展，為一家芝加哥建築工程公司效力。在建築工程領域沉澱8年後，他的職業生涯開始了新的篇章。現在，他專注於健康建築領域，提供室內空氣品質諮詢等服務，與建築師和開發商密切合作。

目前，他正在籌劃一個創新的酒店項目，將健康理念融入住宿體驗中。「我們計劃先在美國市場試水，」他表示，「未來也不排除向海外市場拓展。」這個計劃展現了他對建築與健康跨界結合的遠見。這次重臨香港，正是通過美國商務部的引薦，來香港尋找投資機遇。他形容香港是國際金融都會，全球資金的集散地，所以選定香港，物色合作夥伴，拓展他們在美國健康建築發展的融資機遇。

徵酒店稅不如鼓勵綠色更新

過去3年，蒙塔比尼就曾居住過10個城市，在超過35個國家的酒店住宿累積超過500個夜晚。他對香港的酒店讚譽有嘉，「不論是歷史悠久的古蹟酒店，還是新近興建落成的高端水平酒店，香港在酒店設計和服務上都是站在全球尖端。」對於香港將會於明年1月1日徵收酒店房間稅，他就建議不如鼓勵酒店投資翻新綠色和健康設備，「一般世界級酒店使用年期大概7至到14年，就需要全面翻新，香港在這方面需要急起直追，徵收酒店房間稅並不能推進香港酒店的吸引力。」

十多年過去，香港在他心中依然佔據特殊位置。從一名年輕建築師到跨界創業者，他的經歷印證了香港作為國際大都會的獨特魅力，也展現了專業人士在這片土地上實現夢想的無限可能。