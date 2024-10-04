香港多角度｜歐盟對香港的取態與美國不完全一樣

剛於8月份離任的歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳，早前在外國記者協會的午餐會上，發表了他的離別感言(在YouTube上仍可以看到講話的完整版)。從這篇講話，不難看到歐盟對香港的取態，其實與美國是有差異的。起碼，歐盟對香港並無惡意，他們並不熱衷於在香港身上找不是，然後找藉口制裁香港。 高宇馳的發言十分持平，既有談及政治衝突對香港帶來的制約，亦有談及香港尚有的優點，及可進一步發展的空間。 高宇馳很清楚自己的官方身份，所以在講話開始的時候就指出，有了國安法與23條之後，香港的政治自由已受到一定的限制，有人可能因而作了自我審查，亦有一些政治組織因而失去活動空間。不過，他只是輕描淡寫地重申歐盟的官方立場，卻沒有以具體例子加以闡述。

他說，他的前任毋須處理這麼多的政治問題，他似乎不太喜歡這種轉變，視它為一種負累。他一方面按官方立場的需要，指出香港已不算是一個開放社會；但轉過頭來，他又指出香港對性小眾相對很多亞洲國家都要包容，甚合歐洲人的味道，亦是開放社會的一種表現。 此外，高宇馳還指出，香港的商界在可持續發展問題上取態積極，歐盟很願意在這個領域與香港作更多的合作。他強調，歐盟對氣候問題十分重視，所以對香港在這方面所作出的努力表示肯定。他提醒香港人，綠色金融未來涉及的資金數以萬億美元計，香港作為一個金融中心，可爭取在這方面扮演更多的角色。



高宇馳承認，歐盟與香港之間的交往，在疫情期間的確出現了一定的回落，但最近已恢復上升。高宇馳透露，歐盟依然是香港的第三大貿易夥伴，而歐洲人的社群更是香港最大的一個外來社群。 高宇馳清楚表示，他不認同「脫鈎」的概念，因為這既不可取，又不可行。不過，他也同意，有時為了國家的風險，有些戰略物資的確最好自己生產，不可過度依賴外國。以芯片為例，歐洲亦得自己生產，不能全靠外國輸入。但歐盟與香港在這方面沒有太多的矛盾衝突，今後有很多地方可繼續交往與合作。

總的來說，高宇馳認為，香港的地理位置極適合做商業樞紐，而在政制上又與中國不一樣，令香港既有訊息流通，又有外匯流通，再加上香港行普通法，法治的水平相當高，世界各地的公司都想利用香港來發展中國的業務。香港今後應仍可以大有作為。 高宇馳要返回歐洲了，他說香港最令他懷念的是美食與郊野公園，世上沒有一個金融中心，能隔這樣短距離就投入大自然懷抱，對生活在都市的人來說，這是多麼難得。 香港獨有的東西很多，希望香港人好好珍惜，並藉此維持好與國際友人的關係。