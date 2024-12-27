香港多角度｜港商活力走進澳洲 香港澳洲商會主席約瑟芬．奧吉爾

Josephine Orgill坐在香港港口邊，展現時尚與自信，背景為城市與海港景觀。

在香港這個充滿活力的國際商業樞紐，有一位領袖致力於促進澳洲與香港之間的經濟聯繫，她就是香港澳洲商會主席約瑟芬·奧吉爾 （Josephine Orgill）。作為澳洲與香港商業合作的重要推動者，她分享了許多關於兩地經濟關係發展的見解及未來展望。 推動港企對澳洲經濟的貢獻 約瑟芬・奧吉爾指出，香港企業在澳洲的房地產、金融服務以及零售等領域進行了大量投資，對澳洲經濟發展產生了深遠的影響。例如，長江基建(CKI)是澳洲最大的基建投資者之一，電能實業(CLP)以及周大福企業(CTFE)則對能源領域做出了重要貢獻。此外，港鐵(MTR)在悉尼和墨爾本的交通系統改造中發揮了重要作用，而領展(Linkreit)、信和集團(Sino)和Ovolo酒店則促進了澳洲零售及酒店行業的成長。 她表示：「香港是澳洲第五大外國投資來源地，涵蓋了多個領域，包括基建、清潔能源、電信和酒店業等。作為商會，我們致力於促進兩地的交流合作，並透過與澳洲政府的對話，推動外國投資及雙重稅務協定等議題。」

Josephine Orgill與兩位男士在社交場合舉杯合影，展現輕鬆愉快的氛圍。

澳洲企業在港的深遠影響 談到澳洲企業對香港金融中心的發展影響，約瑟芬提到澳新銀行(ANZ)和麥格理集團(Macquarie Group)是兩個非常重要的例子。她表示：「麥格理今年慶祝進駐香港30周年，而ANZ自1970年起就在香港建立了深厚的關係。」這些企業在連接亞洲投資者與全球資本流動方面發揮了重要作用。 麥格理不僅在香港提供領先的亞洲股權研究服務，還參與跨境併購交易，至今已完成超過101億澳元的交易諮詢。而ANZ則是香港金融科技發展的積極參與者，通過香港金融管理局的e-HKD試點計劃，探索跨境支付和資產投資的數字化解決方案。 約瑟芬強調：「這些澳洲企業不僅強化了香港作為亞太區領先金融中心的地位，同時也彰顯了香港作為全球資金和貿易連接器的獨特價值。」 創新及科技合作未來機遇 隨著香港在金融科技(Fintech)及生物科技(Biotech)等創新領域的快速發展，約瑟芬認為澳洲與香港在未來3至5年間有著廣闊的合作空間。例如，澳洲電信(Telstra)在中國的數據中心服務為區域增長提供了關鍵支持，而愈來愈多的澳洲初創企業也因香港的資金計劃及穩健的監管系統而選擇在此發展。她表示：「特別是在醫療領域，許多公司通過香港進入大灣區市場，既能接觸龐大的消費群體，又能進行臨床試驗數據的收集。香港為國際創新公司提供了無與倫比的機遇。」



Josephine Orgill與特首李家超一同慶祝AUSTCHAM 36周年紀念，站在精美蛋糕旁合影。

Josephine Orgill在活動中發表演講，背景展示AUSTCHAM贊助商信息。