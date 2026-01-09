香港多角度｜港漂自媒體達人陳俐達：港求學性價比高

在香港這個充滿活力與多元文化的國際都市，不少內地青年懷著夢想前來求學與工作。其中原籍上海的港漂自媒體達人陳俐達(網名陳大力)，本科畢業後選擇來港攻讀碩士學位，隨後留港工作並意外開啟自媒體事業，現時小紅書粉絲數目已達兩萬人。她直言，在香港升學的性價比高於其他城市，而且擁有相對健康的環境，讓創作者提供了成長空間。 「坦白來說，選擇讀碩士通常會考慮性價比。」陳俐達回憶起當初的選擇時說道。像許多內地學生一樣，她曾在英國和香港之間權衡。兩地碩士課程均只需一年，相比其他國家的兩年制，時間成本更低。然而，英國留學生往往難以在畢業後留下工作，而香港則提供了更友好的留港政策。

「最後選擇香港，是因為這裡比較近內地。」陳俐達坦言，捨不得家人和年邁的爺爺奶奶。每個月回上海探望親人，成為她港漂生活中溫暖的儀式。此外，從小觀看TVB劇集長大的她，對香港文化有著特殊的情感連結。「我比較喜歡香港文化，這是我童年記憶的一部分。」

港職場環境更健康 畢業後，陳俐達面臨著去留的選擇。香港政府提供的IANG簽證，給予畢業生一年時間思考未來方向。「我覺得可以留在香港試一試，工作順利就最好，如果找不到工作再返內地都沒所謂。」促使她留下的關鍵因素，除了職業機會，還有工作環境的差異。「香港工作工資比內地高，職場環境更健康。」她比較香港與上海的職場文化指出，香港求職時女性不會被問及婚姻狀況或生育計劃，這與內地職場形成鮮明對比。

對於兩地的事業發展路徑，陳俐達有著清晰的觀察。在香港工作的幾年間，她體驗到相對穩定的晉升節奏：「通常每年會有加薪，升職未必能輪到自己，因為每年有升職名額。」相較之下，她通過內地朋友的經歷了解到不同的職場生態：「內地流行『畫大餅』的方式。比如有朋友四五年沒有升職過，但一直滿懷期待相信下一個就輪到她；另一個朋友被升職了，但並沒有加薪，因此要背負更重的KPI和責任，達不到KPI便要扣薪。」 小紅書之旅始於物價高 陳俐達的小紅書之旅始於最樸素的生活記錄。「剛來香港覺得很新奇，並且確實物價很高，覺得在香港的每一餐飯都想記錄下來。」她笑著回憶。漸漸地，這些日常分享演變為系統性的攻略與生活指南。「沒想到觀眾很愛看。因為內地人通常使用小紅書來探索，幾乎所有事情都會在社交媒體上先搜索一下，因此分享這些信息給大家帶來了很多便利資訊。」她的內容正好滿足了兩大群體的需求：在香港的港漂需要生活指南，而計劃來港的遊客則需要旅遊攻略。

在香港發展自媒體，陳俐達認為有獨特優勢：「目標群體很多，不僅面向在香港的港漂，也面向來香港旅遊的內地人。」香港作為國際旅遊城市的自帶流量，使內容創作更具傳播潛力。相比內地自媒體市場，陳俐達認為，香港的內容創作環境相對寬鬆，在香港的創作者也沒有如內地這麼多，競爭沒那麼激烈，像她這樣的新創作者提供了成長空間。 被問到是否會鼓勵內地青年來港發展時，陳俐達毫不猶豫地回答：「一定會，香港讀書的費用也不會過高，更有機會留下來工作，性價比非常高。」她特別推薦香港的高等教育：「師資力量雄厚，QS排名都很靠前，香港是我推薦讀碩士的最優選擇。」對於就業前景，她根據自身觀察指出：「基本認識的港漂都可以在香港找到工作，工資也很可觀。」不過她也誠懇地補充道：「前提是要學習廣東話融入其中。」語言能力成為許多港漂成功融入的關鍵因素。